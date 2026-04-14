ZTL Roma, dal 16 giugno via a richieste permessi per veicoli elettrici. Il costo è di 1.000 euro

A partire dal 16 giugno i proprietari dei veicoli elettrici o alimentati ad idrogeno potranno fare la richiesta del permesso per accedere alla Ztl di Roma. Il permesso di validità annuale avrà un costo di circa 1000 euro e si potrà richiedere tramite Spid o Cie allo sportello online del sito romamobilità.it. Dal primo luglio infatti scatterà la nuova disciplina per accedere alla Ztl: per circolare, tutti dovranno richiedere il nuovo permesso, anche se già in possesso di autorizzazioni precedenti. Alcune categorie, come residenti, medici convenzionati, artigiani con sede nelle Ztl e altri ancora, potranno ottenerlo gratuitamente.

Le precedenti autorizzazioni manterranno validità esclusivamente per continuare a sostare gratuitamente nelle aree tariffate (strisce blu, ambiti gestiti da ATAC). Il provvedimento - si legge sul sito di romamobilità - nasce per gestire la significativa crescita dei veicoli elettrici già autorizzati all'accesso in ZTL (circa 75.000 e in costante aumento), ridurre i livelli di congestione del traffico nelle ZTL, migliorare la disponibilità di sosta nelle ZTL per i veicoli autorizzati, mantenere un accesso regolato tramite tariffe agevolate e differenziate per specifiche categorie. Per consultare la tabella con le tariffe relative ai permessi ZTL è sufficiente andare sul sito romamobilità.it. Invece per avere tutte le informazioni per ottenere il permesso si può contattare il Contact Center di Roma Servizi della Mobilità, allo 0657003.