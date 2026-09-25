1000 Miglia 2027, svelati i dettagli dell'edizione del centenario. In programma dal 24 al 29 maggio 2027

La 1000 Miglia si prepara a festeggiare un traguardo storico: nel 2027 la Freccia Rossa compirà cent'anni dalla prima edizione disputata nel 1927 e celebrerà questo anniversario con un tracciato ad anello e in senso antiorario, aggiornato naturalmente alle esigenze attuali, come anticipato a Brescia durante la conferenza stampa di presentazione. In programma dal 24 al 29 maggio 2027, la manifestazione attraverserà alcune delle zone più suggestive d'Italia, riportando sulle strade il suo celebre «museo viaggiante» di automobili storiche.

La partenza è fissata per le 18 di lunedì 24 maggio da viale Venezia, a Brescia, con la prima tappa che porterà gli equipaggi verso Castiglione delle Stiviere e quindi a Parma. Nei giorni successivi la corsa toccherà alcune delle località e dei paesaggi più rappresentativi del centro e del nord Italia, passando da Reggio Emilia, Modena, Firenze, Siena, Roma, Assisi, Perugia, Gubbio, Macerata, Ancona, Cervia e Verona, prima del ritorno nel Bresciano. Il percorso recupererà anche alcune strade legate alla storia della gara, come i passi della Raticosa e della Futa e le Scale di Primolano, teatro delle sfide delle prime edizioni. L'ultima giornata sarà interamente dedicata al territorio bresciano, con un itinerario attraverso il Garda, la Valtenesi, la Val Sabbia, la Valtrompia, il lago d'Iseo e la Franciacorta, prima del rientro in città e dell'arrivo in viale Venezia.

Il Centenario sarà quindi l'occasione per unire memoria e contemporaneità, mantenendo il legame con la corsa ideata dai quattro fondatori Aymo Maggi, Franco Mazzotti, Renzo Castagneto e Giovanni Canestrini e, allo stesso tempo, valorizzando i territori attraversati dalla manifestazione. Le iscrizioni apriranno ufficialmente il 6 ottobre, dando il via al conto alla rovescia per collezionisti ed equipaggi interessati a partecipare a un'edizione destinata a celebrare un secolo di storia automobilistica italiana.