La 1000 Miglia diventa una mostra: a Roma nella sede del MIMIT il racconto di un simbolo del Made in Italy

Più di una corsa e oltre una semplice rievocazione automobilistica, a quasi cento anni dalla sua nascita, la 1000 Miglia continua a raccontare il Bel Paese attraverso un intreccio di memoria, territorio e identità nazionale, trasformandosi in una delle espressioni più apprezzate del Made in Italy nel mondo. È proprio questa dimensione culturale e simbolica a essere al centro della mostra “Le 1000 Miglia d’Italia. La costruzione di un’eccellenza nazionale dal 1927”, inaugurata il 26 maggio negli spazi di Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma.

Il percorso espositivo, promosso da 1000 Miglia Srl e curato da Elena Pala, storica del Dipartimento “Federico Chabod” dell’Università degli Studi di Milano, nasce per raccontare come la Freccia Rossa abbia contribuito alla costruzione dell’identità italiana contemporanea, diventando nel tempo uno specchio fedele del nostro Paese. Prima ancora dell’Autostrada del Sole o della televisione nazionale, infatti, la 1000 Miglia contribuì a creare una narrazione condivisa dell’Italia. Quella scia rossa che attraversava piazze, borghi, campagne e città rappresentava una modernità in movimento capace di collegare territori differenti e trasformare una geografia frammentata in un’esperienza collettiva.

Nata nel 1927 come competizione di velocità, la corsa della Freccia Rossa produsse fin da subito un effetto che andava ben oltre lo sport. La meccanica e la velocità, fino a quel momento espressione delle avanguardie futuriste e dell’élite industriale, entrarono nella quotidianità del Paese. La 1000 Miglia portò l’automobile nelle piazze e lungo le strade provinciali, facendo diventare il territorio italiano il vero circuito della competizione. In un’Europa che privilegiava autodromi chiusi e distanti dalle città, l’Italia scelse invece il paesaggio come pista dove veder sfrecciare i bolidi.

Questa evoluzione è al centro anche dell’allestimento romano, articolato in due sezioni complementari. “Sulle strade d’Italia” ricostruisce il dinamismo della corsa e il suo rapporto con il paesaggio attraverso immagini storiche e materiali d’epoca, mentre “Nel cuore del tempo” propone una lettura più riflessiva, mostrando come la Freccia Rossa sia diventata un patrimonio culturale stratificato nel corso dei decenni. La mostra, realizzata con materiali sostenibili e accessibile anche tramite comunicazione aumentativa alternativa, interpreta la storia come elemento dinamico tra passato e presente proprio come avviene tuttora con la 1000 Miglia.

Aldo Bonomi, presidente dell’Automobile Club Brescia, ha voluto raccontare proprio la missione della corsa: «Sebbene l’automobile rimanga il baricentro della nostra attività, la missione del Club si è evoluta verso una più ampia e necessaria azione di valorizzazione del territorio. Insegnare alle nuove generazioni il valore del “saper fare”, il rispetto delle regole e l’orgoglio per le radici bresciane significa investire consapevolmente sul futuro. La mostra dimostra come la cultura del motore possa farsi potente strumento di formazione e promozione territoriale».

La scelta di Palazzo Piacentini come sede della mostra non è casuale. L’edificio porta infatti la firma di Marcello Piacentini, lo stesso architetto che progettò Piazza della Vittoria a Brescia, luogo simbolico della storia della 1000 Miglia. Si crea così un ideale filo rosso tra Roma e Brescia, le due città che da sempre scandiscono il ritmo della Freccia Rossa. Roma, in particolare, continua a rappresentare il passaggio più scenografico del percorso, il punto in cui c’è l’ideale giro di boa della corsa.

Un legame sottolineato anche dalle parole della presidente di 1000 Miglia Srl, Beatrice Saottini: «La mostra accoglie i visitatori all’interno del prestigioso Palazzo Piacentini, che diviene custode ideale dell’intero racconto espositivo. La 1000 Miglia ha sempre avuto in Roma il suo giro di boa più scenografico: un legame indissolubile che unisce Brescia al centro della Capitale in un abbraccio che attraversa e valorizza l’Italia intera. Vedere la Freccia Rossa celebrata con tale solennità in questa sede è motivo di particolare orgoglio».

Fulvio D’Alvia, amministratore delegato di 1000 Miglia Srl, ha voluto sottolineare anche tutto ciò che ruota attorno alla Freccia Rossa: «La 1000 Miglia non è solo un evento sportivo, ma un ecosistema industriale d’eccellenza. È il simbolo di una filiera che unisce l’alta precisione meccanica, il design visionario e una capacità organizzativa riconosciuta a livello internazionale. In questa sede, la 1000 Miglia riafferma la sua natura di “impresa”: un progetto corale che genera valore per i territori, promuove l’innovazione tecnologica e tutela un patrimonio storico inestimabile».

Anche il Senatore Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha voluto sottolineare l’importanza storica e culturale della Freccia Rossa: «La Mille Miglia ha segnato profondamente la storia sportiva, tecnologica e imprenditoriale del nostro Paese. Da quasi 100 anni in essa si intrecciano competizione, innovazione automobilistica e capacità produttiva, in un dialogo costante con i territori attraversati lungo il percorso, riscoperti e valorizzati attraverso la gara. In essa trova piena espressione l’identità del saper fare italiano: l’automobile e la corsa ne sono un simbolo straordinario, che ancora oggi interpreta e racconta il Made in Italy nel mondo».

La mostra guarda però anche al futuro. Il prossimo 9 giugno prenderà infatti il via la quarantaquattresima edizione della rievocazione storica, con partenza da Brescia e un percorso articolato in cinque tappe attraverso Padova, Montecatini Terme, Roma e Rimini, lungo un tracciato che richiama la forma dell’otto e che si ricongiungerà a Brescia il 13 giugno. Un passaggio che accompagna idealmente la corsa verso il grande traguardo del centenario che si celebrerà nel 2027.

La Freccia Rossa continua così il suo viaggio raccontando i motori ma anche l’Italia e le sue bellezze naturalistiche e culturali. La mostra di Palazzo Piacentini sarà aperta al pubblico fino al 13 giugno 2026, anche nei giorni festivi incluso il 2 giugno, dalle ore 10:00 fino alla 18:00. Inoltre, in occasione dell’arrivo della 1000 Miglia a Roma in Via Veneto, l’11 giugno è prevista un’apertura straordinaria fino alle 24:00.