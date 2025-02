10 anni di #FORUMAutoMotive, appuntamento il 17 e 18 marzo a Milano. Focus su mercato (presente e futuro) e sicurezza stradale

Torna a Milano il 17 e 18 marzo #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione che si batte per una mobilità libera da pregiudizi e ideologie e basata sul buon senso e la realtà dei fatti e lo fa con un evento dedicato ai temi strategici e di più stretta attualità per il settore automotive, in occasione dei 10 anni di attività del movimento.

La due giorni di lavori si aprirà il 17 marzo pomeriggio (in diretta streaming), con il talk “Automotive tra presente e futuro. Dallo stop di Trump al ‘Green Deal’ al Piano di azione UE” in cui si confronteranno eurodeputati ed esponenti politici con visioni molto diverse sul futuro dell’auto e all’indomani della conclusione del “Dialogo strategico” voluto dalla presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen.

A intervenire e a rispondere alle domande saranno: Carlo Fidanza - Capodelegazione di Fratelli d’Italia - ECR e membro Commissione TRAN (Trasporti e turismo), Marco Rizzo - Coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare, Massimiliano Salini - Forza Italia, Vicepresidente del gruppo PPE e membro Commissione ENVI (Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare), Benedetta Scuderi - Alleanza Verdi e Sinistra – Greens/EFA, membro Commissione ITRE (Industria, ricerca ed energia), ed Isabella Tovaglieri - Eurodeputata Membro Titolare della Commissione Industria.

Poi spazio al dibattitto sul tema “Produzione italiana, stato di salute della filiera, impegni del Governo, situazione UE”, al cospetto delle principali associazioni della filiera automotive.

“Ci siamo sempre battuti per una mobilità libera, esaltando i valori del settore e la sua capacità di anticipare le tendenze. Un occhio di riguardo, inoltre, lo si è sempre dato alla filiera, alle associazioni del settore che abbiamo sempre cercato di mantenere unite, alle eccellenze italiane e a chi lavora nelle fabbriche. La nostra maggiore soddisfazione deriva da essere stati i primi a considerare altamente rischiosa la decisione ideologica dell’UE di dar vita a un green deal penalizzante per l'industria europea. Una linea coraggiosa che, alla fine, sta prevalendo nelle discussioni generali”, osserva il promotore Pierluigi Bonora.

Il 18 marzo (in presenza e in diretta streaming) saranno tre i talk show che si alterneranno nel corso della mattinata. In apertura si ripercorreranno i (primi) 10 ANNI di #FORUMAutoMotive, evidenziando le sfide, oggi sempre più attuali, per una mobilità a motore al centro del “Sistema Paese”.

Spazio poi all’approfondimento con Fabio Pressi, Amministratore delegato di a2a Mobility, dal titolo “E-Mobility e innovazione tecnologica: la città a portata di ricarica” e all’incontro sempre di Pierluigi Bonora con Alfredo Altavilla, Senior Special Advisor Europa di BYD, sul tema: “Cinesi per l’Europa a partire dall’Italia. Il caso BYD”.

Il focus si sposterà successivamente sui passi in avanti compiuti dai player del settore automotive negli ultimi 10 anni sul fronte dell’innovazione a bordo delle vetture con il giornalista Marco Marelli che introdurrà alcune testimonianze di eccellenze del comparto che hanno guidato questo sviluppo nel mondo della componentistica e dell’energia.

Ultimo talk di giornata riguarda un tema da sempre centrale per #FORUMAutoMotive: “Educare (bene) alla sicurezza stradale. È anche una questione di cultura. E di famiglia”, che vedrà il dibattito tra esperti, rappresentanti della mobilità a due e più ruote e manager di imprese impegnate per rafforzare la sicurezza dei veicoli. Al centro della discussione il boom di comportamenti ben oltre il limite della sicurezza e, soprattutto, la necessità di un maggior rispetto delle regole e delle autorità preposte a farle osservare.