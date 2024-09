Oltre 300 espositori da 16 nazioni al Salone del Camper di Parma, più di 600 veicoli su 110.000 mq. Sabato l'apertura

L'edizione numero 15 del Salone del Camper apre sabato, praticamente a meno di una settimana di distanza dalla chiusura del Caravan Düsseldorf (oltre 250.000 visitatori e quasi 780 espositori), e va in archivio domenica 22 settembre. Quest'anno la superficie espositiva, ancora in crescita, è di circa 110.000 mq “spalmata” su cinque padiglioni. «Non è solo una vetrina per gli appassionati del plein air, ma è un volano per l'intero settore turistico. Una manifestazione indispensabile per i produttori dei mezzi ma anche per l’intera filiera, oltre che per gli appassionati», chiarisce Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma che organizza l'evento in collaborazione con l'Associazione Produttori Caravan e Camper (Apc).

Il caravanning italiano sta attraversando un buon momento come confermano le stime sui 56 milioni di presenze nel Belpaese per la stagione ancora in corso, l'andamento delle immatricolazioni dei primi 7 mesi (+22% a fronte di una media europea del +9,4%), l'export (l'80% della produzione nazionale: l'Italia è il terzo fabbricante di camper d'Europa), gli oltre 300 espositori presenti a Parma provenienti anche da altre 16 nazioni e il numero crescente di veicoli ricreazionali in vetrina (più di 600).

L'appuntamento emiliano comprende anche spettacoli, come quello di domenica 15 settembre di Dado che farà “l'aspirante camperista”, e offre ai visitatori (oltre 100.000 in media negli ultimi anni) anche altre sezioni come quelle per gli Accessori, per lo Shopping e Percorsi e Mete. Spazi appositi sono riservati anche alla cucina, ai bambini e agli animali, spesso compagni di viaggio fedeli di chi scegli il turismo all'aria aperta.

Il Salone del Camper è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 18 e per evitare code è preferibile acquistare i biglietti d'ingresso online. Gratuità a parte (fino a 6 anni non compiuti persone con disabilità certificata di almeno il 74%), i tagliandi hanno prezzi compresi fra i 5 (per i bambini fra 6 e 12 anni) e i 20 euro (festivo con due giorni di validità). La visita costa 10 euro nei giorni infrasettimanali e lo stesso si paga anche per il parcheggio, auto o camper che sia.