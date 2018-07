70 Porsche sulle strade del Lazio per i 70 anni della casa di Stoccarda

ROMA - 70 Porsche di ieri e di oggi si sono date appuntamento nel week end a Roma per la quarta tappa del "Porsche Sportscar Together - The Italian Tour", l'evento organizzato per festeggiare i 70 anni della casa di Zuffenhausen. Il raduno ha visto protagoniste Porsche di ogni età e di ogni tipo: dalle recenti 911 Gts e 718 Boxter, alla ricercatissima 356 Speedster passando per una supersportiva 911 GT3 RS.

La carovana delle 70 Porsche attraverso una caccia al tesoro, basata sulla storia delle vetture di Stoccarda, ha attraversato varie località turistiche del Lazio fra cui il lago di Bracciano, Nepi e Tivoli per concludersi con una sfilata al Gianicolo dove gli appassionati del marchio di Stoccarda hanno potuto ammirare da vicino tutte le vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo sportivo.

Per festeggiare il 70/mo compleanno Porsche ha organizzato sei tappe con oltre 1200 chilometri divisi da nord a sud tra maggio e ottobre lungo le strade più emozionanti della nostra penisola.

Le prime tre tappe si sono svolte in Veneto e Lombardia (25/27 maggio), in Sicilia (8/9/10 giugno) e in Lombardia (29 giugno/1 luglio). Le ultime due tappe sono in programma dal 14 al 16 settembre in Basilicata e Campania e dal 5 al 7 ottobre in Toscana ed Emilia Romagna con raduno finale all'Autodromo di Imola per il Porsche Festival 2018.