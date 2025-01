A Verona tutto pronto per Motor Bike Expo 2025. Dal 24 al 26 gennaio con 700 espositori provenienti da tutto il mondo

E' tutto pronto a Veronafiere per l'edizione 2025 di Motor Bike Expo, che aprirà nei padiglioni della fiera veronese dal 24 al 26 gennaio. Pensato non solo come evento fieristico ma come evento a tutto tondo, l'appuntamento coinvolgerà oltre 700 espositori provenienti da tutto il mondo, tra case motociclistiche, artigiani del custom e nuove realtà emergenti. I settori tematici affrontati saranno quello delle moto custom come quello delle sportive, passando per le moto da turismo e dagli accessori indispensabili per i motociclisti. Non mancherà nemmeno l'abbigliamento tecnico e gli strumenti per vivere al meglio le due ruote su strada o off-road. Con l'ampliamento della superficie espositiva a oltre 100.000 metri quadrati, Motor Bike Expo 2025 utilizzerà i principali padiglioni del quartiere fieristico e il nuovo ingresso Re Teodorico che agevolerà l'ingresso a questa vasta area.

Il nuovo ingresso Re Teodorico è posto di fronte ai principali parcheggi di Veronafiere ed è stato progettato per agevolare i flussi dei visitatori. L'ingresso è vicino al sistema di bus navetta che collega il quartiere fieristico con il nuovo parcheggio Genovesa e ha una disposizione strategica rispetto ai padiglioni principali. il progetto del nuovo ingresso si distingue per la copertura in acciaio che si estende su una superficie di oltre 6.700 metri quadrati. Durante le tre giornate di MBE sono anche in programma Incontri con esperti e workshop con i protagonisti del settore, dai customizer di fama internazionale agli ingegneri e progettisti, per approfondire tecniche, storie e innovazioni. Non mancheranno nemmeno gli spettacoli dal vivo, tra show acrobatici, presentazioni di nuovi modelli e gare di eleganza.