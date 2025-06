Aci, a Cernobbio si apre la due giorni “Karting in Piazza”. Educazione stradale e inclusività per bimbi 6-10 anni

Ha preso il via stamattina in piazza Risorgimento la prima edizione di «Karting in Piazza» a Cernobbio, organizzata da Automobile Club Como - in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Como - nell'ambito della campagna FIA Action for Road Safety. Due giornate dedicate all'educazione stradale, al rispetto dell'ambiente e all'inclusività, rivolte a bambini tra i 6 e i 10 anni. La manifestazione è stata inaugurata con un momento istituzionale di presentazione alla stampa da parte del presidente Aci Como Enrico Gelpi e del direttore Roberto Conforti, alla presenza del sindaco di Cernobbio Matteo Monti con il vicesindaco Mario Della Torre. Testimonial dell'evento Matteo Natino e Manuel Enrique Calendi di MKC Motorsport, due giovani talenti che si stanno distinguendo nel panorama del karting italiano. L'iniziativa coinvolge circa 200 alunni dell'Istituto Comprensivo Statale di Cernobbio (scuole primarie di Maslianico, Campo Solare, Cernobbio e Moltrasio), in sessioni formative avviate questa mattina e in programma anche per domani.

Le attività proseguiranno anche oggi pomeriggio, dalle 16 alle 18, e domani dalle 12 alle 13, con sessioni aperte al pubblico, alle quali potranno partecipare gratuitamente tutti i bambini interessati. Un'occasione per avvicinare i più piccoli al rispetto delle regole e alla sicurezza stradale in modo ludico ma educativo, grazie a un format in due fasi - teorica e pratica - curato da tecnici Aci Sport. Durante la fase teorica i bambini impareranno i principi base del Codice della Strada, diventando Ambasciatori delle «10 Regole d'Oro della Sicurezza Stradale». Nella parte pratica, guideranno kart elettrici omologati Aci DSA in un circuito protetto, assistiti da istruttori qualificati. Importante anche il messaggio ambientale: i kart sono elettrici, per promuovere una mobilità sostenibile e sensibilizzare alla riduzione dell'inquinamento. L'iniziativa pone al centro anche l'inclusività: i bambini diversamente abili potranno partecipare in piena sicurezza, con giri in kart riservati e l'assistenza di personale specializzato.