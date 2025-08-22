Aci “karting in piazza” per bimbi dai 6 ai10 anni al Mugello il 13 e 14 settembre. È prima formazione sulla sicurezza stradale

La manifestazione 'Karting in piazza' ideata d Aci Sport e promossa dall'Automobile Club Firenze, torna e si terrà presso l'Autodromo Internazionale del Mugello sabato 13 e domenica 14 settembre. L'emozione di guidare un kart si unirà all'apprendimento delle regole fondamentali della sicurezza stradale, spiega l'Aci, con l'obiettivo principale di «sensibilizzare i giovani partecipanti alla sicurezza stradale e alla mobilità ecosostenibile». L'evento è un'opportunità unica per i bambini tra i 6 e i 10 anni (altezza massima 1,50 metri) di vivere un'esperienza indimenticabile e formativa. La partecipazione è completamente gratuita, previa prenotazione e autorizzazione dei genitori o tutore legale.

Quest'anno, l'iniziativa si arricchisce di un'importante novità: un veicolo appositamente adattato renderà il percorso accessibile anche ai bambini con disabilità, promuovendo l'inclusione e il divertimento per tutti. 'Karting in Piazza' prevede un percorso formativo strutturato in una fase teorica e una pratica. Sotto la guida esperta di tecnici ACI Sport, i partecipanti apprenderanno le 10 «regole d'oro» della Sicurezza Stradale Fia, fondamentali per una guida consapevole e sicura. Nella fase teorica, i bambini verranno introdotti alle nozioni basilari del codice della strada e all'importanza del rispetto delle regole.

Successivamente, la fase pratica li vedrà al volante di kart elettrici, appositamente adattati e limitati per la loro età. I kart saranno guidati su un percorso protetto e sotto la costante supervisione di istruttori qualificati, garantendo la massima sicurezza e la possibilità di intervenire in qualsiasi momento. Per prenotare e per maggiori informazioni contattare il numero 055-2486244 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 13 e dalle 15,00 alle 17,30.