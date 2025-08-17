Acura RSX, il concept Suv elettrico sfila alla Monterey Car Week in California

Acura, il brand premium che Honda ha dedicato agli Stati Uniti e a pochi altri percati, ha svelato durante la Monterey Car Week il prototipo del suv RSX, primo modello progettato internamente sulla piattaforma EV globale di Honda e che - con il debutto del sistema operativo Asimo - rappresenta l'ingresso della marca nell'era dei veicoli definiti dal software. La versione di serie Acura RSX, che deriverà da questo concept e che sarà prodotto a Marysville (Ohio) sulla stessa linea della Integra, rappresenta un importante passo avanti nella strategia di elettrificazione del marchio e a dimostrazione dell'approccio flessibile dell'azienda che consente a Honda di costruire veicoli con motore a combustione interna (ICE), ibridi-elettrici ed elettrici a batteria (EV) sulle stesse linee di produzione.

«Lo stile accattivante di Acura RSX dimostra che non si tratta solo di un nuovo veicolo elettrico - ha dichiarato Lance Woelfer, vicepresidente vendite auto di American Honda Motor Co - ma di un modello Acura completamente nuovo e avvincente. RSX conferirà al marchio Acura Precision Crafted Performance, frutto di quasi quattro decenni di DNA, un design accattivante e una tecnologia all'avanguardia». Il modello di serie, che sarà disponibile nella seconda metà del 2026, con schema a trazione integrale con doppio motore, sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante con messa a punto sportiva, baricentro basso e freni Brembo, tutti di serie, per offrire - afferma l'azienda - un'esperienza di guida divertente e coinvolgente.