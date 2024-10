Al via a Napoli il 2° Vesuvio Motor Show. Supercar e piloti in primo piano. E per i bimbi malati, stuntman e moto in ospedale

Tutto pronto per la seconda edizione del Vesuvio Motor Show, manifestazione organizzata in Via Brecce a Sant’Erasmo, nella zona di Napoli Est, dove per tre giorni, da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, verrà allestito un articolato programma di eventi destinati agli appassionati di auto e di sport motoristici, compresi il karting e il motociclismo: un happening della passione, impreziosito da sfilate di supercar e dalla partecipazione di alcuni protagonisti del motorsport, come il gentleman driver napoletano Paolo Scudieri, protagonista del Challenge Ferrari, e di alcuni tecnici con esperienze ai massimi livelli del motorsport.

In programma prove di velocità, esibizioni di drifting e freestyle, simulazioni di pit stop. A disposizione dei visitatori (l’ingresso è gratuito) anche simulatori di guida, per vivere l’esperienza virtuale delle corse in pista. Una postazione di Radio Punto 0 terrà viva l’attenzione del pubblico, e non mancherà un’area bar e food.

Come già nella prima edizione, anche quest’anno lo spettacolo sarà dominato, come detto, da auto da sogno e auto da corsa, da esibizioni di kart e di moto, e non mancheranno le auto d’epoca. Rispetto al 2023, si spera però che vengano adottate misure di sicurezza ancora più rigide, evitando l’accalcarsi di folla nei pressi del mini-circuito allestito in Via Brecce a Sant’Erasmo, dove si esibiranno gentleman driver e stuntman, sotto l’attenta sorveglianza di pattuglie della Polizia di Stato.

Uno degli stuntman, Alvaro Dal Farra, si renderà protagonista di uno spettacolare fuori programma: a bordo della sua moto lascerà l’”arena rombante” di Via Brecce a Sant’Erasmo per spostarsi, alle 14, all’ospedale pediatrico Pausilipon, dove si esibirà nei corridoi del nosocomio per entusiasmare i bambini ricoverati. Solidarietà in primo piano anche negli incontri con l’associazione Il Grillo Parlante e L’uomo e il Legno di Scampia, con il coinvolgimento di bambini per i corsi di avvicinamento alla guida il venerdì e la domenica, all’esterno delle vele di Scampia.

Non mancheranno, in particolare nella prima giornata, anche momenti di confronto e approfondimento. Già alle 9 del mattino alcuni studenti degli istituti superiori di Napoli incontreranno Marco Mongelluzzi, pilota collaudatore, per parlare di guida sicura e di come prevenire gli incidenti stradali. Grazie ad un panel organizzato dall’Università Federico II e dal gruppo Megaride sarà invece possibile confrontarsi con alcuni ingegneri di McLaren, Porsche e GoodYear. Dalle 15 si parlerà di guida sportiva e di ottimizzazione delle prestazioni (Vehicle Dynamcis UniNa, MegaRide and VESevo team). Gli interessati – informa una nota degli organizzatori - potranno prenotarsi accedendo a www.vesuviomotorshow.it.

Alle 19 è in programma, nei saloni del Gold Tower Lifestyle Hotel, una serata dedicata al Vesuvio Motor Show Award, evento ideato per premiare le personalità e i team distintisi in ambito sportivo e non. Personalità scelte da un comitato tecnico-scientifico composto da Flavio Farroni (professore di Meccanica Applicata presso l’Università degli Studi di Napoli, fondatore e CEO dello spinoff MegaRide); Stefano Gai (pilota); Paolo Scudieri (gentleman driver e imprenditore di fama mondiale nell’industria dell’automotive); Vincenzo Gibiino (presidente del Ferrari Club Italia).

Dopo la ricca anteprima del venerdì, l’inaugurazione ufficiale, con il taglio del nastro affidato al sindaco Manfredi, si svolgerà sabato alle ore 11, con la partecipazione anche dell’assessora al Turismo Teresa Armato e di altri ospiti di riguardo, in testa la famiglia Pugliese, proprietà del Gold Tower, e il responsabile commerciale di Vega Luxury Ettore Pirozzi (sponsor della manifestazione). Subito dopo, il via libera agli show rombanti. In serata, poi, l’esclusivo Tour dedicato ai proprietari delle auto su Terrazza Ramé, dove è esposta la Formula 3 del Team Valentino Racing reduce dai successi ottenuti nel 2022 e 2023 da Valentino Carofano (terzo nell’ultima edizione del campionato in categoria fx2).

Start alle 10 nella giornata di domenica, con gare ed esibizioni in programma fino alle 18,30. Una sessantina le supercar in esposizione lungo via Brecce a Sant’Erasmo, con in prima fila svariati modelli di Ferrari, ma anche Lamborghini, Porsche, Alfa Romeo e altre marche. Tutte da scoprire, inoltre, le nuovissime full electric T03 e C10, piccola citycar e grande SUV di Leapmotor, il nuovo brand del gruppo Stellantis per la prima volta presente in Campania.

Per il pubblico interessato al Vesuvio Motor Show sarà bene ricordare che nella giornata di domenica 13 ottobre è in programma anche la Neapolis Marathon, e per questo motivo il traffico veicolare sarà interdetto dalle 8 alle 14 lungo via Marina, via Amerigo Vespucci, via Alessandro Volta, Rotonda Sant’Erasmo in entrambe le direzioni. Identico divieto di circolazione è previsto tra Piazza Bovio e via Seggio del Popolo, sempre dalle 8 alle 14 e in entrambe le direzioni. La concomitanza suscita in vero qualche perplessità legata alla scelta delle date e alle relative autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione comunale. Sarà necessario dunque scegliere percorsi alternativi di avvicinamento a Via Brecce a Sant’Erasmo, magari privilegiando la metropolitana, che ferma a Gianturco, a circa 800 metri dall’area occupata dalle manifestazioni motoristiche.

Forti della straordinaria accoglienza riservata all’evento nella prima edizione del 2023, rimangono comunque ottimisti gli organizzatori del Vesuvio Motor Show, evento nato dal lavoro di una squadra di giovani appassionati guidati da Antonio Olivieri, il quale ha tenuto a ricordare, nell’immediata vigilia della manifestazione, che “i risultati del 2023 sono andati oltre le più rosee previsioni, con migliaia di persone che ci hanno fatto visita nonostante la pioggia, e perciò contiamo, nel 2024, di fare ancora di più e meglio. E’ una promessa – ha aggiunto - che faccio a tutti gli appassionati, potendo contare su una squadra di irriducibili che darà ancora una volta il meglio”.

Con Oliviero – vale la pena ricordarlo – collaborano attivamente all’organizzazione Gemma Buiano, Marco Zuppetta (general manager del Gold Tower Lifestyle Hotel, l’albergo della famiglia Pugliese che ospita la “direzione gara” di tutti gli eventi), Michele Muoio e Ciro Montuoro, esperti di marketing e comunicazione prodigatisi per ridisegnare l’area di un quartiere della città destinato a vivere una stagione di sviluppo grazie anche ad eventi di questo tipo.