Al via a Roma, nel fine settimana, l’E-Village degli Electric Days 2023. Ricco il palinsesto dell’evento

Il 5-6-7 maggio saranno tre giorni all’insegna della mobilità elettrificata, con la nuova edizione degli Electric Days (www.electricdays.it), il primo evento italiano di divulgazione dedicato alla transizione energetica della mobilità, promosso da Motor1.com e InsideEVs.it a Roma nella cornice del Parco del Laghetto dell’EUR. Ricco il palinsesto dell’evento che propone talk con esperti di settore (e non solo), test drive, mostre, anteprime, laboratori e attività didattiche per famiglie.

Si comincia il 5 maggio con gli Electric Talk della mattina, che vedranno confrontarsi addetti ai lavori, esperti, intellettuali e istituzioni sul futuro dell’auto, mescolando gli aspetti più tecnici della transizione con una visione più alta e complessiva della trasformazione in atto. Tra gli ospiti più attesi l’autore e conduttore televisivo Valerio Lundini e il filosofo, saggista e psicoanalista Umberto Galimberti, oltre a Sigrid de Vries, direttrice generale dell’ACEA, l’associazione dei costruttori europei.

Nel pomeriggio si terrà il taglio del nastro per la mostra #ItaliaElettrica con protagonisti 5 progetti fra i più significativi nel panorama del “made in Italy” dell’auto a batteria. In mostra saranno veicoli a due e a quattro ruote totalmente elettrici e molto diversi tra loro, a testimonianza di come la transizione elettrica costituisca un’occasione concreta per la mobilità del futuro di tutti: Totem GT Electric, Microlino, Maserati GranTurismo Folgore, Vespa Retrokit e Merlo e-worker.

Nel weekend (dalle 10 alle 18 di sabato e domenica) le parole lasceranno il posto all’esposizione delle diverse soluzioni di mobilità per la transizione ecologica nell’Electric Village. I brand auto, moto, bici e di micromobilità saranno al centro di un percorso espositivo studiato per spiegare i diversi gradi di elettrificazione e il loro impatto in termini di sostenibilità. Diverse saranno le anteprime nazionali: BYD Atto 3, Microlino, Aiways U6, Maxus MIFA9, oltre all’anteprima virtuale della nuova Ford Explorer.

Tra protagonisti più attesi degli Electric Days ci sarà anche Pininfarina, che il 5 maggio (ore 9.30), nel corso di una conferenza stampa, presenterà in anteprima mondiale la e-Motion 300, la prima di una line-up di e-bike che saranno lanciate nel corso del 2023 e nel 2024.

Il nuovo modello sarà al centro della mostra (visitabile il 6 e 7 maggio dalle 10 alle 18) “#DesigningTheFuture”, un percorso espositivo con video e foto che raccontano come il design si possa applicare alla sostenibilità a 360°, dalle auto di produzione alle concept car, dai ciclomotori ai monopattini, dalla nautica ai progetti di sostenibilità legati all’architettura.

Sempre nel weekend saranno oltre 30 i veicoli ibridi ed elettrici disponibili al pubblico per una prova su circuito urbano. Nel corso del test (previa registrazione) ogni automobilista e motociclista sarà affiancato da un istruttore che illustrerà nel dettaglio le caratteristiche tecnologiche del veicolo nonché fornirà suggerimenti per rendere più efficiente lo stile di guida. Nell’e-village sarà possibile provare anche e-bike e altre soluzioni di mobilità dolce.

Per i più piccoli e le famiglie appuntamento a sabato ore 14 con il Frascati Science Party. La transizione ecologica non è un gioco, ma giocando si può capire meglio il futuro che ci aspetta. Frascati Scienza, un collettivo di scienziati che ha come obiettivo avvicinare la ricerca scientifica ai cittadini, porterà avanti attività, quiz ed esperimenti per far scoprire a tutti la scienza che sta dietro ai temi della transizione energetica, agli ecosistemi virtuosi e alla mobilità elettrificata.

La divulgazione scientifica sarà protagonista anche nello spazio Open Stage, dove social influencer, creator, divulgatori e special guest approfondiranno il tema della sostenibilità e della mobilità elettrica con dimostrazioni, esperimenti e attività di intrattenimento capaci di coinvolgere attivamente tutti i partecipanti.

Alle ore 12 di sabato @MatteoValenza, youtuber e influencer che vive ormai completamente "alla spina", intervistato da Massimo Grassi Motor1.com Italia, aiuterà ad avere una panoramica sul passato recente dell'auto elettrica, guardando al suo futuro.

Tra gli appuntamenti in programma l’intervento di @Marcoilgiallino (6 maggio ore 16), anche conosciuto come il Piccolo Chimico, che guiderà i presenti in un viaggio attraverso la chimica del DNA, delle esplosioni e della luce e il Prof. influencer Vincenzo Schettini (7 maggio ore 11), conosciuto come “La fisica che ci piace”, che porterà tutti alla scoperta delle più sorprendenti curiosità che contraddistinguono i motori elettrici.

Domenica 7 maggio ore 16 toccherà ad Alessandro Beloli (Geopop), in collaborazione con Motus-E, intervenire sul tema "Riscaldamento globale: il motore del cambiamento è il nostro stile di vita" evidenziando come la gravità dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale dipenda da diversi fattori, in primis dal nostro stile di vita. Infine, si parlerà di innovazione e formula E con Giuseppe Campi, Product and EV Manager, Jaguar Land Rover Italia.

Per contribuire alla tutela dell’ambiente in modo concreto, in occasione degli Electric Days 2023 i promotori dell’evento hanno avviato una collaborazione con zeroCO2, realtà che si occupa di riforestazione ad alto impatto sociale. Nasce così la "Foresta Motor1” grazie alla piantagione di 225 alberi in Guatemala che nel corso della loro vita assorbiranno 154 tonnellate di CO2 e supporteranno le comunità contadine locali.

Diversi i brand dell’industry e della filiera della mobilità che saranno presenti, ognuno protagonista, a proprio modo, della transizione elettrica: ALD Automotive, BMW Motorrad Roma, BMW Roma, Bosch, DR Automobiles, Ford, Hyundai, Jaguar, Kia, Gruppo Koelliker con i brand Aiways, Microlino e Maxus, Land Rover, Manpower Group, Mazda, Michelin, Opel, Polestar, Smart, Volvo. Senza contare i principali operatori del mondo delle reti di ricarica elettrica E-Gap, Enel X Way, Free to X, Plenitude + Be Charge, e Wallbox.

I talk in programma venerdì 5 maggio si potranno seguire live sui canali social di e InsideEVs. Nelle due giornate dedicate al pubblico (6 e 7 maggio), gli account Instagram di InsideEVs e Motor1.com porteranno gli utenti dietro le quinte dell'evento. Dall'8 maggio, sul canale TikTok di Motor1.com sarà possibile scoprire di più sui vari modelli di auto presenti sul mercato, attraverso una serie di clip di approfondimento e curiosità e tips sul mondo della mobilità elettrica. Per ulteriori info sull’evento e per registrarsi ai test drive (6-7 maggio) e ai talk del 5 maggio visita il sito: https://www.electricdays.it/