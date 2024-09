Al via Roma Eco, il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti

Al via, presso l’Acquario Romano, la seconda edizione di Eco Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti, l’evento che fa il punto sullo stato dell’arte della transizione ecologica sul piano dei trasporti di persone e merci nel nostro Paese. Con la partecipazione dei viceministri Edoardo Rixi (infrastrutture e trasporti), Vannia Gava (ambiente e sicurezza energetica), dell’Assessore alla mobilità del Comune di Roma Patanè, del presidente Anci Pella e di tutti i principali attori pubblici e privati nel settore della smart mobility, Eco analizza declinazione del tema: mezzi, infrastrutture, servizi, progetti, cantieri, innovazione, tecnologia, cultura, sicurezza stradale, impegno sociale.

Al termine della prima giornata videointervento di Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito. Presentate da due testimonial di eccezione - la fisica Gabriella Greison e il geologo Mario Tozzi - le due giornate includono interventi per valorizzare le buone pratiche e l’impegno che aziende ed enti locali già oggi profondono nella sostenibilità dei trasporti, delle infrastrutture di comunicazione e dei servizi connessi. In calendario anche tavoli di discussione attorno a tre questioni cruciali: infrastrutture, mobilità e logistica, dunque risorse del Pnrr, intermodalità dei trasporti, servizi Maas (Mobility As a Service), sostenibilità dei veicoli (moto, auto e furgoni) innovazione tecnologica, soluzioni digitali, sicurezza stradale, impegno sociale. In breve, la cultura della mobilità sostenibile e l’incidenza diretta sulla vita e la salute dei cittadini.