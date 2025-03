Alberto Ascari tra mito e realtà, la leggenda di uno dei più grandi piloti di Formula 1 corre al Mauto

Black Cats & Chequered Flags, ovvero una connessione tra padre e figlio, tra successo e fatalità, tra mito e realtà. Il tutto prende il via al Mauto, Museo Nazionale dell'Automobile, che si prepara ad accogliere un'esperienza senza precedenti: un'innovativa esperienza immersiva interattiva multiplayer in Realtà Mista (MR), che farà vivere in prima persona al pubblico la vita e l'eredità di uno dei più grandi piloti di Formula 1 di tutti i tempi: Alberto Ascari. L'esperienza è una vera e propria Opera d'arte, eccezionalmente realizzata da MIAT - Multiverse Institute for Arts and Technology, nell'ambito del progetto della Comunità Europea TrialSnet per testare il 5G con finalità educative e scientifiche. Black Cats & Chequered Flags debutta in anteprima mondiale al Mauto - Museo Nazionale dell'Automobile dove, dal 13 al 16 marzo, i visitatori potranno fare un trial gratuito, già prenotabile da oggi. Dal 17 marzo l'esperienza entrerà a far parte del percorso del Museo e i visitatori potranno prenotarla unitamente all'acquisto del biglietto di ingresso, in seguito sará ospitata all'interno del Museo Ferrari di Maranello durante il periodo estivo, con l'obiettivo di portare successivamente l'esperienza in altri musei internazionali prestigiosi.

Rivolto a un pubblico di appassionati di Formula 1, ma anche a tutti gli amanti della tecnologia e dell'innovazione, della storia e dell'intrattenimento esperienziale ed educativo a 360°. Il progetto promette di lasciare un segno indelebile nel mondo della narrazione immersiva e sicuramente nella memoria di chi avrà la possibilità di sperimentarlo. Partner tecnologico del progetto Windtre e Mauto - Museo Nazionale dell'Automobile che ospiterà l'immersive art piece. «Con Black Cats & Chequered Flags, ridefiniamo la narrazione trasformando la storia in un'esperienza viva e coinvolgente. Attraverso tecnologia immersiva all'avanguardia, portiamo in vita il viaggio di Alberto Ascari in un modo che consente al pubblico non solo di assistervi, ma di viverlo in prima persona - dichiara Elisabetta Rotolo, Ceo e Founder di Miat e creative ed executive producer di Black Cats & Chequred Flags - Uno degli aspetti più straordinari di questo progetto è stato vedere un team di artisti internazionali pluripremiati unirsi con un'unica visione: ridare vita a questa storia con passione e maestria.

È stato emozionante vedere il coinvolgimento di collezionisti e appassionati di Formula 1 e riportare Patrizia Ascari a rivedere, dopo oltre cinquant'anni, l'iconico casco azzurro di suo padre al Museo Ferrari. Questa è più di un'esperienza: è un tributo a una leggenda delle corse, una celebrazione dell'innovazione e un ponte tra generazioni». Un'epopea tra vittorie, superstizioni e destino Alberto Ascari, pilota automobilistico, due volte campione del mondo, era noto non solo per il suo talento straordinario ma anche per la sua profonda superstizione, alimentata dalla tragica morte del padre Antonio, anch'egli pilota. Il destino ha voluto che entrambi morissero alla stessa età, nello stesso giorno (il 26), in circostanze incredibilmente simili.