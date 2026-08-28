Alfa Romeo a Pista & Piloti porta in scena in Germania la storia sportiva del Biscione

Alfa Romeo torna a celebrare la propria storia sportiva e il legame con gli appassionati a Pista & Piloti, la manifestazione dedicata alle auto storiche del Biscione e degli altri marchi italiani, in programma il 29 e 30 agosto 2026 al Triwo -Testgelände di Pferdsfeld, vicino a Bingen, in Germania. Giunto alla nona edizione, l'evento è diventato uno degli appuntamenti più importanti per gli Alfisti tedeschi e dei paesi vicini e quest'anno porterà in pista oltre 240 vetture storiche da competizione e sportive. Il momento centrale sarà domenica 30 agosto con il «Gran Premio Alfa Romeo». Durante l'evento, le vetture saranno suddivise in gruppi tematici e impegnate in sessioni di dimostrazione lungo il tracciato dell'ex aeroporto.

I partecipanti potranno vedere in azione auto appartenenti a epoche molto diverse, dai modelli anteguerra alle youngtimer, con una presenza particolarmente significativa delle Alfa Romeo da competizione. Tra le protagoniste annunciate figurano modelli particolarmente rari come l'Alfa Romeo TZ1, le Giulia GTA e GTAm e la Giulietta SZ Coda Tronca realizzata da Zagato. La manifestazione allargherà però lo sguardo all'intero panorama delle competizioni del Novecento, con la presenza anche dei marchi che in passato si sono confrontati con Alfa Romeo sui circuiti del Nürburgring, di Monza e di Spa-Francorchamps. Il programma prenderà il via già sabato con la «Alfa Romeo Driving Experience», riservata ai proprietari di modelli moderni del marchio.

Circa 100 partecipanti avranno la possibilità di guidare le proprie vetture sulla pista di circa quattro chilometri, affrontando il tracciato in condizioni di sicurezza e sotto la guida di istruttori professionisti. L'edizione 2026 sarà inoltre l'occasione per celebrare due anniversari della storia Alfa Romeo. Il primo riguarda lo Spider, che compie 60 anni: presentato nel 1966, il modello disegnato da Battista «Pinin» Farina è diventato uno dei simboli dell'automobile italiana e dell'idea di guida a cielo aperto. A Pferdsfeld saranno presenti tutti e quattro i principali cicli generazionali dello Spider, che nell'arco di 27 anni hanno superato complessivamente le 124.000 unità prodotte. L'altro anniversario riguarda i 50 anni della Trofeo Alfasud, nata nel 1976 e considerata la matrice dei successivi monomarca Alfa Romeo.