Alfa Romeo, debutto in Usa a Monterey per la 33 Stradale. Maestria artigianale italiana in mostra durante la kermesse

Debutto statunitense, in occasione della Monterey Car Week 2025, dell'Alfa Romeo 33 Stradale. Frutto di una lavorazione realizzata in Italia, a dimostrazione della passione per design, performances e maestria artigianale, la nuova 33 Stradale è ispirata all'originale Tipo 33 Stradale del 1967. Alle linee distintive che definiscono il suo design è abbinato un propulsore V6 biturbo da 3,0 litri che eroga una potenza di 630 CV e offre prestazioni da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e una velocità massima di 333 km/h. Ciascun esemplare di 33 Stradale è realizzato interamente a mano in Italia presso la Carrozzeria Touring Superleggera.

Saranno prodotti solo trentatré esemplari a livello mondiale, tutti già venduti, il che fa di 33 Stradale non solo un capolavoro della tecnica, ma anche una delle automobili da collezione più esclusive. Dopo la presenza inaugurale presso il Motorlux, in prima fila insieme a Giulia, Stelvio e Tonale, la 33 Stradale è stata protagonista di una mostra di vetture e aerei storici presso il Monterey Jet Center. Alfa Romeo ha fatto gli onori di casa anche in un evento presso la Hagerty House, situata sulla costa di Pebble Beach.

Nell'occasione, gli ospiti hanno potuto vedere da vicino la 33 Stradale in un'atmosfera unica. A Ferragosto la 33 Stradale è stata protagonista dell'esposizione The Quail, A Motorsports Gathering presso il Quail Lodge & Golf Club di Carmel Valley, mentre il giorno successivo il dna sportivo di Alfa Romeo è stato mostrato al pubblico sul circuito del WeatherTech Raceway Laguna Seca di Monterey, dove la 33 Stradale è stata esposta insieme a Giulia, Stelvio e Tonale.