Alfa Romeo protagonista all'Anantara Grand Tour. Il biscione all'evento con Giulia, Stelvio e modelli d'epoca

La partnership tra Alfa Romeo ed Anantara Hotels & Resorts, due realtà che condividono la connessione emotiva e la visione olistica del viaggio si esprime attraverso l'Anantara Grand Tour of Europe, a cui la casa del biscione partecipa in qualità di automotive partner. Si tratta di una rivisitazione attuale del Grand Tour settecentesco che attraversava il Vecchio Continente per scoprire la bellezza e l'arte. Il programma di debutto, previsto questo mese e denominato Dolve Vita Tour, della durata di tre giorni, parte dall'Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel, consente ai partecipanti di attraversare le colline dei Castelli Romani, prima di dirigersi verso le altezze di Ravello e scendere lungo i tornanti della Costiera Amalfitana, per concludersi all'Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel.

Nel 2027, invece, l'itinerario sarà esteso ad altre location come i passi alpini ed alcune capitali storiche europee. Nel corso dell'evento, Giulia e Stelvio, anche nelle versioni capaci delle performance più elevate, le Quadrifoglio, accompagneranno gli ospiti lungo alcune delle strade più suggestive del Vecchio Continente. La scelta di questi due modelli deriva dal loro DNA sportivo espresso da un design senza tempo ed attraverso una dinamica di guida coinvolgente.

La presenza di Alfa Romeo, inoltre, consentirà agli ospiti di compiere il Gran Tour alla guida di alcuni esemplari d'epoca che hanno fatto la storia del biscione, tra cui la leggendaria Giulietta degli anni Cinquanta, che fu il simbolo della Dolce Vita. «Con questa nuova collaborazione - ha spiegato Eugenio Franzetti, head of global marketing Alfa Romeo - celebriamo l'essenza più autentica di Alfa Romeo, fatta di piacere di guida, emozione e sportività, valori che da sempre ci distinguono».