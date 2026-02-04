Alfa Romeo, un sodalizio con i Carabinieri lungo 75 anni. Il Biscione protagonista all'evento sportivo “Arma 1814 Ski Challenge”

Alfa Romeo apre ufficialmente le celebrazioni dello storico sodalizio con l'Arma dei Carabinieri partecipando all'evento sportivo «Arma 1814 Ski Challenge», dove era presente una Giulia Quadrifoglio in livrea istituzionale, massima espressione del DNA del Biscione, in termini di prestazioni, design e innovazione meccanica. «Alfa Romeo e l'Arma dei Carabinieri condividono da sempre gli stessi valori: dedizione, coraggio, eccellenza italiana - ha detto Santo Ficili, Ceo Alfa Romeo - Questo anniversario rappresenta per noi un orgoglio profondo e un impegno rinnovato nel mettere il meglio della nostra tecnologia e della nostra passione al servizio di chi protegge il Paese ogni giorno». Il sodalizio tra Alfa Romeo e l'Arma dei Carabinieri ha origine nel secondo dopoguerra, quando Alfa Romeo affidò la 1900 M «Matta» all'Arma.

Con la Giulia degli anni '60, che venne impiegata dal 1963 al 1968, nasce la «Gazzella» del Nucleo Radiomobile, simbolo del pronto intervento. Da allora il legame tra l'Arma e Alfa Romeo è proseguito nel tempo: Alfetta, 90, 75, 155, 156 e 159, Giulietta, Giulia, Tonale, arrivando fino alla Giulia Quadrifoglio. Molte di queste vetture sono in mostra oggi presso il Museo Alfa Romeo, nella sezione «Alfa Romeo in Divisa» realizzata in collaborazione con l'Arma e inaugurata il 24 giugno 2020 in occasione del 110° anniversario del Biscione. Protagonista durante l'evento, la Giulia Quadrifoglio contraddistinta dal leggendario logo Quadrifoglio Verde, modello che spicca tra le concorrenti per handling e rapporto peso-potenza. Sotto il cofano è presente il V6 2.9 litri da 520 CV, che incarna tutta la tradizione sportiva Alfa Romeo.