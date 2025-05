Alpine celebra i suoi primi 70 anni con una festa a Dieppe. Dal 30/5 al 1/6 raduno nella città del fondatore Jean Rédélé

Una festa per i settant'anni di Alpine che riunirà a Dieppe gli appassionati del marchio. Dal 30 maggio all'1 giugno, l'Associazione IDÉA ha organizzato un raduno in occasione dei 70 anni di Alpine, nella città natale del suo fondatore Jean Rédélé. Durante la tre giorni di festeggiamenti, Alpine utilizzerà un'area hospitality di 900 m² per presentare al pubblico tutti i suoi nuovi prodotti, a partire dall'A390, la sua prima sport fastback elettrica. L'A390 sarà prodotta proprio presso lo stabilimento Alpine Dieppe Jean Rédélé. Il 31 maggio A390 si unirà alla sfilata delle auto più leggendarie di Alpine nelle strade di Dieppe per la sua prima uscita pubblica, insieme ad Alpenglow Hy6, il prototipo con motore V6 turbo alimentato ad idrogeno, presentato al Salone di Parigi nel 2024. Alpine presenterà anche la nuova gamma A110, in vendita in Francia da marzo 2025. Questa comprende A110 R 70, versione anniversario della coupé sportiva a due posti, prodotta in serie limitata (770 esemplari), così come la nuova A110 GTS, che unisce sportività e comfort sia su strada che in pista. Il 30 maggio i piloti Alpine di ieri e di oggi saranno a disposizione del pubblico per alcune sessioni di autografi, mentre il 1° giugno 700 Alpine parteciperanno alla più grande sfilata di Alpine al mondo sul vecchio circuito di Dieppe.