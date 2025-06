Alpine, festa a Dieppe per i 70 anni del marchio. Durante la celebrazione presentata anche la nuova A390

E' stata una festa all'insegna della passione per il marchio Alpine, quella andata in scena lo scorso fine settimana a Dieppe, città natale di Jean Rédélé, fondatore della marca, che ha accolto un vero e proprio festival Alpine. Sui prati del lungomare, la comunità Alpine, riunita dall'associazione IDÉA, ha infatti potuto scoprire il secondo veicolo del Dream Garage, ovvero la A390. Presentata pochi giorni fa da Pierre Gasly, pilota del BWT Alpine F1 Team, e da Zinedine Zidane, ambasciatore Alpine e sponsor dei suoi programmi per le pari opportunità, A390 è stata svelata al pubblico da Philippe Krief, Ceo di Alpine, durante il weekend di festeggiamenti. A390 ha poi sfilato per le strade di Dieppe per la sua prima parata, prima di raggiungere le 700 Alpine riunite per una dimostrazione storica.

Durante questi tre giorni di festeggiamenti, i visitatori hanno potuto scoprire l'attuale gamma A110 con la serie anniversario A110 R 70, A110 GTS e A110 R Ultime. Il pubblico ha anche potuto vedere l'Alpenglow Hy6, equipaggiata con il primo motore termico a idrogeno a 6 cilindri della marca, sfilare per le strade del centro città. «Celebrare il 70° anniversario di Alpine proprio qui a Dieppe - ha commentato Philippe Krief - dove tutto ha avuto inizio, conferisce a quest'evento un significato speciale. Questo raduno testimonia la passione per Alpine e lo straordinario legame tra un patrimonio unico, che continua ancora oggi, e lo sguardo rivolto al futuro. A390 ne è un esempio perfetto perché proiettata verso il futuro e alimentata da 70 anni di passione e audacia».