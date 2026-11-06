Anfia, assemblea pubblica a Milano il 12 novembre: focus su imprese, Stati ed Europa alla svolta decisiva

L'appuntamento è per giovedì 12 novembre alle 14.30, presso l'Auditorium Monte Rosa 91 in via Monte Rosa 91 a Milano. Mai come quest'anno l'Assemblea Pubblica dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia) rappresenterà una occasione unica per condividere e discutere trend e orientamenti di questa complessa fase storica per la filiera automotive e tracciare possibili traiettorie future di sviluppo. L'evento, dal l titolo 'Il tempo delle scelte responsabili.

Imprese, Stati ed Europa alla svolta decisiva', vedrà infatti la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, giornalisti e stakeholder, che affronteranno, in particolare, il tema delle responsabilità da assumersi e delle scelte da fare per ognuno degli attori della filiera automotive europea. Anfia, nel sottolineare che si tratta di un settore chiave per l'autonomia strategica del Continente, ribadisce che In un momento complesso come l'attuale tutti - inclusi i Governi nazionali e le istituzioni europee - devono chiedersi di che cosa ci sia davvero bisogno perché filiera automotive possa continuare ad essere attiva e competitiva prima che sia troppo tardi.

Una domanda questa, ribadisce l'Associazione, che deve indirizzare la revisione in corso di alcuni pilastri del Green Deal, finalizzata a bilanciare i condivisi obiettivi di decarbonizzazione con la sostenibilità economica e sociale della transizione, e la definizione dell'Industrial Accelerator Act, con particolare riferimento all'introduzione di criteri di contenuto locale per la valorizzazione delle produzioni europee. I lavori dell'evento del 12 novembre si apriranno con un intervento dedicato allo scenario geopolitico di Dario Fabbri, analista del settore e direttore di Domino.

Seguirà un dialogo tra le forze politiche europee rappresentate da Carlo Fidanza (ECR), Giorgio Gori (S&D) e Massimiliano Salini (PPE). Di grande spessore anche I protagonisti del successivo confronto tra filiera e istituzioni nazionali. Saranno Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy e Roberto Vavassori, presidente di Anfia. In ultimo, nell'evento si darà spazio alla voce dei territori, con un panel dedicato alle autorità locali di quattro regioni italiane strategiche per l'automotive.

Sarà animato da Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna; Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico della Regione Lombardia; Tiziana Magnacca, assessore attività produttive, ricerca industriale e lavoro della Regione Abruzzo e Andrea Tronzano, assessore al bilancio e allo sviluppo delle attività produttive della Regione Piemonte. Nella stessa giornata, dalle 12.00 alle 13.00, i lavori dell'Assemblea saranno preceduti da una sessione di presentazione dell'edizione 2026 dell'Osservatorio sulla componentistica automotive italiana e sui servizi per la mobilità (per iscrizioni: tinyurl.com/d292n8jm). Si tratta dello studio annuale realizzato da Anfia e Camera di commercio di Torino che fornisce numeri e informazioni su aziende, dipendenti e fatturato del settore e analizza le principali tendenze del comparto.