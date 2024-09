Arriva Motori Capitale, tutto è pronto alla fiera di Roma. Il motorismo storico sarà grande protagonista

Tutto pronto per il weekend di festa alla Fiera di Roma in occasione della prima edizione di Motori Capitale, l'expo che riporta nella Capitale il motorismo storico. Tre padiglioni e ampi spazi esterni della Fiera sono pronti ad ospitare centinaia di mezzi, compresi quelli che animeranno il grande Asi Village all'interno del padiglione 4. Uno spazio condiviso con i Club Federati che rappresentano la passione per le «classiche» sul territorio. Ogni associazione ha un proprio stand espositivo arricchito dalla presenza di ogni genere di veicolo, mentre le tematiche principali dell'Asi Village sono dedicate ai 70 anni dell'Alfa Romeo Giulietta Sprint, agli speciali veicoli a due ruote del pronto intervento e alla mostra «ModenArt - Gli scultori della velocità". Alla fiera omaggio alla Giulietta, 'fidanzata d'Italia' come è stata battezzata fin dal suo esordio nel 1954, con la realizzazione di un tricolore formato da tre esemplari di questo modello, che contribuì in maniera significativa a risollevare le sorti del Biscione negli anni '50 e '60.

L’evento vede la partecipazione di importanti realtà come Aci (Automobile Club d’Italia), Club Aci Storico, ASI (Automotoclub Storico Italiano), ANCI Città dei Motori e la Federazione Motociclistica Italiana, insieme ai principali club di auto e moto storiche, musei e collezionisti di grande rilievo, tra cui la Fondazione Bulgari, che esporrà una selezione di almeno dieci auto tra muscle car e storici veicoli vaticani, inclusa una Papamobile.

La Commissione Lampeggiatori Blu Storici dell'Asi ha invece curato la tematica dedicata alle due ruote che da oltre un secolo sono protagoniste nelle operazioni di pronto intervento. Si parte con le biciclette di fine '800 provenienti dal Museo Storico dei Vigili del Fuoco di Mantova fino ad arrivare alle Moto Guzzi V75 del 1991 della Guardia di Finanza e alle Moto Guzzi Nuovo Falcone del 1970 e T5 del 1999 con la divisa della Polizia di Stato. Il pubblico avrà anche la possibilità di ammirare la mostra di ModenArt che comprende sette opere in alluminio, ferro e legno realizzate dagli stessi maestri carrozzieri modenesi che negli anni '50 e '60 costruirono nella celebre Carrozzeria Scaglietti le più iconiche e vincenti auto sportive (Ferrari su tutte), oggi contese dagli appassionati di tutto il mondo. Una mostra che nei mesi estivi ha già riscosso grande successo nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La due giorni sarà anche un'occasione per panel di discussioni, conferenze e incontri sul motorismo storico ma anche sulla sicurezza e sul pronto intervento su due ruote.