Asi Fest, a Misano (25-27 settembre) la grande festa del motorismo storico per celebrare i 60 anni dalla fondazione

Il motorismo storico si dà appuntamento al Misano World Circuit dal 25 al 27 settembre per la prima edizione di Asi Fest, la manifestazione organizzata dall'Automotoclub Storico Italiano per celebrare i 60 anni dalla fondazione. Per un intero weekend l'impianto romagnolo, nel cuore della Motor Valley, si trasformerà in un grande museo a cielo aperto, con ingresso gratuito per il pubblico. Auto, moto e veicoli di ogni tipo saranno protagonisti di esposizioni, esibizioni dinamiche, parate e momenti culturali.

Il programma spazia dai velocipedi ottocenteschi ai mezzi agricoli e militari, dalle auto da competizione ai veicoli delle forze dell'ordine, fino ad aerei e imbarcazioni. Tra i testimonial dell'evento ci saranno i campioni Giacomo Agostini, Arturo Merzario ed Emanuele Pirro. Nel Paddock 1 troveranno spazio circa 70 Club Asi provenienti da tutta Italia, il Village delle Commissioni, il Campo Base con i veicoli militari e le aree tematiche dedicate a viaggi, cielo e mare, forze dell'ordine e macchine agricole. Nel Paddock 2 saranno esposti centinaia di veicoli storici dei partecipanti e si svolgeranno le prove di regolarità della Match Race Arena.

Sabato 26 settembre è inoltre previsto l'arrivo dell'Asi Autogiro d'Italia 2026, partito da Montecatini Terme e impegnato in un tour di circa 1.600 chilometri. Spazio anche alla pista, con turni dedicati alle diverse categorie di auto e moto storiche. I veicoli alimentati a bio-benzina della Commissione Asi Green apriranno le sessioni, mentre gli altri mezzi sfileranno nelle parate di sabato 26 alle 13 e domenica 27 alle 13.45. La pit walk consentirà al pubblico di vedere da vicino auto e moto da competizione, veicoli centenari e alcuni esemplari delle Collezioni Asi. Prevista anche un'area dedicata alla sicurezza stradale con simulatori di guida. Tra gli appuntamenti sul palco centrale figurano venerdì 25 settembre la celebrazione dei 60 anni di Asi e Fiva, la Federation Internationale des Vehicules Anciens, e sabato 26 l'inaugurazione ufficiale.

In programma anche la presentazione del nuovo memorandum d'intesa tra Asi e Confagricoltura e l'ingresso del Museo della Guardia di Finanza nella rete Asi Musei. «Asi Fest rappresenta la chiusura di un intero anno dedicato alle celebrazioni del 60° anniversario Asi», sottolinea il presidente Alberto Scuro, indicando nell'evento un'occasione per riunire club, commissioni, volontari e appassionati e raccontare l'evoluzione del motorismo negli ultimi 150 anni. La manifestazione è organizzata secondo gli standard della certificazione ISO 20121 per la gestione sostenibile degli eventi e gode del patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Emilia-Romagna.