Asphaltica 2024, tutto pronto per il Salone della filiera della strada e dell’asfalto. A BolognaFiere dal 9 al 12 ottobre

La fiera, promossa dall’Associazione SITEB (Strade Italiane e Bitumi) e da BolognaFiere, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, della Regione Emilia Romagna, del Comune e della Camera di Commercio di Bologna e di ANAS, PIARC, ANIMA, ANCI, Asssosegnaletica, costituisce il più importante appuntamento nazionale ed europeo per gli operatori della viabilità stradale, smart road e barriere di sicurezza; luogo di incontro ideale per imprese, tecnici, progettisti, mondo accademico, committenti pubblici e privati per aggiornarsi sulle tematiche della progettazione e realizzazione di strade e infrastrutture.

Una novità assoluta dell’edizione 2024 di Asphaltica è l’E-PAVING Cantiere Elettrico che si terrà presso il Padiglione 22 di BolognaFiere. Per la prima volta in Italia questa innovativa esibizione pratica metterà in mostra concretamente, più volte nel corso dei 4 giorni, le nuove tecnologie elettriche applicate al mondo delle infrastrutture stradali. Nel cuore del padiglione sarà allestita un’area demo con fresato d’asfalto compattato, in cui le attrezzature elettriche di ultima generazione evidenzieranno al pubblico le straordinarie capacità in termini di riduzione delle vibrazioni e impatto acustico.

Le dimostrazioni copriranno diverse fasi della costruzione stradale, dal rifacimento dei marciapiedi alla posa dell’asfalto, mostrando come queste macchine, oltre ad essere ecologiche, possano operare con efficienza e assoluta silenziosità, caratteristiche essenziali per interventi nei contesti urbani soprattutto. Un appuntamento imperdibile per osservare all’opera macchine destinate a rivoluzionare il modo in cui pensiamo alla costruzione e alla manutenzione delle nostre strade.

“L’edizione di Asphaltica che ci apprestiamo a vivere sarà da record. In queste settimane stiamo registrando un interesse crescente da parte degli operatori e dei visitatori per la manifestazione che cade in un momento decisamente interessante per il mondo delle strade, contraddistinto da grandi opportunità di sviluppo in termini tecnologici e sul fronte della sostenibilità. In questo contesto Asphaltica rappresenta un prezioso e unico momento di confronto tra mondo delle imprese, istituzioni, pubbliche amministrazioni e Università”, ha commentato il Presidente di SITEB Alessandro Pesaresi.

Durante i quattro giorni di manifestazione saranno 32 i workshop, seminari e dibattiti promossi dalle aziende espositrici con relatori di alto profilo che si confronteranno sulle tematiche di più stretta attualità per il settore: dalle innovazioni tecnologiche nel campo delle smart roads agli aggiornamenti normativi, dai nuovi progetti con particolare focus sulla sicurezza alle iniziative promosse dal settore per la salvaguardia dell’ambiente e la salute del cittadino e per ridurre l’impronta carbonica di queste attività.

Saranno poi quattro, in particolare, gli appuntamenti con le Agorà SITEB, i consueti momenti di confronto e dibattito promossi dall’Associazione con gli interventi di primari rappresentanti del mondo delle Istituzioni, delle aziende, delle università, di stakeholder ed esperti:

9 ottobre (ore 12-14) - “Gli Stati generali delle pavimentazioni stradali”: alla presenza di esponenti del Ministero dei Trasporti saranno illustrati dati aggiornati sul mondo delle strade e sullo stato di avanzamento delle nuove opere previste dal PNRR e di manutenzione della rete.

10 ottobre (ore 12-14) – “Gli orizzonti della sostenibilità”: con i rappresentanti del MASE si approfondiranno temi strategici per lo sviluppo sostenibile del comparto, quali il riciclo del fresato, l’End of Waste, le certificazioni green.

11 ottobre (ore 12-14) - “Asphaltica for road safety. Le tappe del viaggio della sicurezza stradale”: cosa manca al nostro Paese per la messa in sicurezza del patrimonio stradale? I nuovi sviluppi delle tecnologie più avanzate.

12 ottobre (ore 10-13) – “CAM Strade: Criteri Ambientali Minimi per la progettazione, costruzione e manutenzione secondo il nuovo Decreto”. Come impatterà la nuova normativa sul settore? Quali le opportunità e le criticità?

“Siamo felici di aver arricchito il nostro calendario fieristico con questa manifestazione di straordinario interesse, in un settore di importanza strategica per il Paese come quello delle infrastrutture stradali” ha dichiarato Antonio Bruzzone, CEO di BolognaFiere “Con il trasferimento a Bologna Asphaltica ha già superato sé stessa per numero di espositori italiani ed esteri, collaborazioni con Università e Centri di Ricerca. L’attenzione al tema della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica che attraversa sia il programma dei convegni che la proposta espositiva ne incrementerà anche la visitazione”