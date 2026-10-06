Asphaltica 2026, al via il salone internazionale della filiera stradale. Dal 7 al 10 ottobre a BolognaFiere

Torna dal 7 al 10 ottobre a BolognaFiere Asphaltica, il salone internazionale della filiera stradale organizzato da BolognaFiere con Siteb, l'associazione che riunisce produttori di asfalto, macchine, impianti e sistemi di sicurezza stradale. L'edizione 2026 cresce rispetto alla precedente: gli espositori salgono a 140, con un incremento del 18% e una presenza di 18 aziende straniere, mentre la superficie espositiva passa da 7.300 a 9.800 metri quadrati. Sono attesi oltre 8mila operatori da tutta Europa.

La manifestazione si svolgerà per la prima volta nel nuovo Padiglione 37 del quartiere fieristico bolognese. In quattro giorni sono in programma 40 tra convegni e workshop, tra cui tre «Agorà" promosse da Siteb su investimenti nelle infrastrutture, smart road e sostenibilità Esg nei cantieri. Tra le novità dell'edizione, un'area dimostrativa curata da Infrastrade mostrerà dal vivo l'intero ciclo di riqualificazione di una strada, dalla stabilizzazione del fondo alla posa dell'asfalto.

«Asphaltica è il principale appuntamento nazionale e uno dei più importanti in Europa per gli operatori della viabilità stradale», dice in una nota il direttore della manifestazione, Raul Barbieri. Il direttore generale di Siteb, Stefano Ravaioli, sottolinea invece la necessità di «una programmazione stabile degli interventi» per accompagnare la trasformazione del settore, chiamato a gestire oltre 800mila chilometri di infrastrutture stradali in Italia. Il percorso della fiera proseguirà nel 2027 con il debutto di Asphaltica World a Roma, il 20 e 21 ottobre, per poi tornare a Bologna nella sua formula completa nel 2028.