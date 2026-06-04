“Asphaltica” torna a Bologna nel 2026: focus su strade intelligenti, sostenibilità e sicurezza

Dal 7 al 10 ottobre 2026 Bologna ospiterà una nuova edizione di Asphaltica, il Salone internazionale dedicato alla filiera delle infrastrutture stradali e delle pavimentazioni. La manifestazione, organizzata da BolognaFiere insieme all’Associazione SITEB, si prepara a crescere ulteriormente puntando su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sicurezza della mobilità.

L'appuntamento si svolgerà nel nuovo Padiglione 37 di BolognaFiere, una struttura di ultima generazione che consentirà di ampliare gli spazi espositivi e ospitare nuove aree dimostrative. Dopo l'edizione 2024, che aveva registrato 120 espositori provenienti da dieci Paesi e oltre 7.300 metri quadrati di superficie espositiva netta, gli organizzatori puntano ora a raggiungere quota 150 espositori e 10.000 metri quadrati.

L'obiettivo è consolidare il ruolo di Asphaltica come punto di riferimento europeo per aziende, progettisti, pubbliche amministrazioni, università e operatori del settore infrastrutturale, anche grazie a programmi di incoming dedicati a buyer e giornalisti internazionali.

Tra i temi centrali dell'edizione 2026 ci saranno le tecnologie per la mobilità sostenibile, le smart road, la digitalizzazione delle infrastrutture, i mezzi elettrici per i cantieri e le soluzioni per la sicurezza stradale. Accanto ai comparti tradizionali legati ad asfalti e bitumi, troveranno spazio anche barriere di sicurezza, segnaletica, illuminazione intelligente e servizi di noleggio per veicoli speciali.

L’area dimostrativa del “cantiere sostenibile” Una delle principali novità sarà "Il Cantiere Sostenibile", un'area dimostrativa allestita all'esterno del padiglione che mostrerà dal vivo il processo di recupero e riutilizzo del fresato d'asfalto. I visitatori potranno seguire tutte le fasi della lavorazione, dalla fresatura alla rigenerazione del materiale fino alla compattazione finale, attraverso due dimostrazioni quotidiane. Un'iniziativa che punta a evidenziare le potenzialità dell'economia circolare applicata alla manutenzione e alla costruzione delle infrastrutture viarie.

Le Agorà SITEB Non mancherà il tradizionale spazio delle Agorà SITEB, che offrirà occasioni di confronto sui temi più attuali del settore, dal costo dell'energia agli investimenti nelle infrastrutture, fino alle nuove sfide della sicurezza stradale.

Ampio spazio sarà dedicato anche all'approfondimento tecnico-scientifico. Il programma prevede oltre 50 appuntamenti tra convegni, workshop e seminari, con il coinvolgimento di istituzioni, università e stakeholder del comparto. Al centro del dibattito ci saranno l'evoluzione delle normative, la transizione ecologica, l'innovazione tecnologica e le strategie per rendere le reti viarie più efficienti e resilienti.

In un momento in cui la modernizzazione delle infrastrutture rappresenta una delle sfide chiave per la competitività del Paese, Asphaltica 2026 si candida a essere un osservatorio privilegiato sulle tecnologie e le soluzioni che stanno trasformando il mondo della strada e della mobilità.