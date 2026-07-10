Audi Nuvolari protagonista al Festival of Speed, la nuova era delle supercar ibride plug-in debutta a Goodwood

Audi porta al Goodwood Festival of Speed 2026, in programma fino al 12 luglio, la nuova Nuvolari, la prima supercar ibrida plug-in del marchio dei quattro anelli, protagonista della celebre hillclimb lungo il percorso di 1,86 chilometri della tenuta del Duca di Richmond. La manifestazione britannica ospita l'esemplare quasi definitivo della vettura che rappresenta il modello più potente e veloce mai realizzato da Audi, con una produzione limitata a 499 unità e consegne previste dalla prima metà del 2027.

Al volante della supercar è presente Tom Kristensen, nove volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, che ha evidenziato l'elevato livello tecnologico della vettura, frutto dell'integrazione tra sistemi sviluppati nel motorsport e soluzioni destinate alla produzione di serie. Tra gli elementi più avanzati figurano la nuova trazione integrale quattro, il sistema ibrido plug-in, l'aerodinamica attiva e un impianto frenante ispirato alla Formula 1.

A Goodwood debutto in movimento della Auto Union Lucca, replica della storica streamliner che nel 1935 conquistò il record di velocità per un'auto da corsa stradale raggiungendo 326,975 km/h. La vettura è stata ricostruita da Audi Tradition e viene esposta insieme ad altre icone della storia sportiva del marchio, comprese le leggendarie Auto Union Type C e Type D. Presente anche Audi RS 5, protagonista di sessioni dinamiche sul circuito inglese e affiancata dalle sportive RS2 Avant e RS 4 Avant.