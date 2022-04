Auto China cancellato ufficialmente svolgimento 21-30 aprile. Spostato “a data da destinarsi»” per innalzamento casi Covid-19

BEIJING - Gli organizzatori di Auto China, evento più noto come Salone di Beijing, hanno comunicato lo spostamento «a data da destinarsi» dell’importante manifestazione a causa dell’innalzamento dei casi di Covid-19 nel Paese. Le date originariamente previste andavano dal 21 al 30 di aprile. L’annuncio è stato dato via WeChat (che è la più diffusa piattaforma social cinese) dallo stesso segretario di Auto China, senza però precisare se l’evento verrà recuperato nel corso dell’anno o sarà rimandato al 2024 in quanto il prossimo anno è il turno (su base biennale) del Salone di Shanghai. «Presteremo molta attenzione allo sviluppo dell’epidemia - si legge su WeChat - e ci impegneremo a migliorare l’organizzazione dell’evento e i servizi in base alle richieste delle normative di prevenzione e controllo dell’epidemia». Già a marzo erano circolate voci su questo possibile rinvio, che ha letteralmente spiazzato molti ‘big’ del settore - come Audi, Bmw e Mercedes - che avevano programmato importanti debutti di modelli e di concept espressamente dedicati a quel mercato.