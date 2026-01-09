Auto dell'anno 2026 è la Mercedes-Benz Cla. Sul podio Škoda Elroq e Kia EV4

L'Europa dell'auto ha scelto la sua regina. La Mercedes-Benz CLA è diventata Auto dell'Anno 2026. Nel corso di una cerimonia tenutasi oggi al Salone Internazionale dell'Automobile di Bruxelles, i 59 membri della giuria del premio Auto dell'Anno hanno emesso il loro verdetto, scegliendo la nuova «regina» del mercato automobilistico europeo, con una votazione in stile Eurovision. Il premio Auto dell'Anno celebra quest'anno la sua 63a edizione e lo ha fatto riportando un marchio premium al vertice. La Mercedes-Benz CLA è stata incoronata migliore auto europea, battendo altre sei concorrenti in finale: Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Renault 4 e Škoda Elroq. L'edizione di quest'anno è stata più competitiva che mai, dato che tutti i modelli finalisti presentavano caratteristiche elettrificate e la maggior parte di essi era 100% elettrica.

Con questa vittoria, la Mercedes CLA subentra alla Renault 5 E-Tech, che si è aggiudicata il premio continentale più ambito la scorsa stagione. Questa è la seconda volta nella storia di Mercedes-Benz e nei 62 anni di storia del premio «Auto dell'Anno» che il marchio tedesco si aggiudica l'ambito trofeo. L'ultima volta fu nel 1974 con la Mercedes-Benz 450 SE/SEL. 52 anni fa. La cerimonia di premiazione, che si è svolta a mezzogiorno, è stata presentata dalla giornalista britannica Vicky Parrott, accompagnata dal Presidente della Giuria, S›ren W. Rasmussen (Danimarca), e dal Presidente del Comitato Organizzatore, Alberto Sabbatini (Italia). Dopo l'annuncio del verdetto dei 23 Paesi e dei 59 giurati, la Mercedes CLA è stata il modello più votato, e quindi la nuova Auto dell'Anno, con 320 punti, superando di ben cento punti la Škoda Elroq, seguita dalla Kia EV4 con 208 punti. Il quarto posto è andato alla Citroën C5 Aircross con 207 punti, seguita dalla Fiat Grande Panda con 200 punti.

Il sesto posto è andato alla Dacia Bigster con 170 punti e il settimo alla Renault 4 con 150 punti. La Mercedes-Benz CLA è stato il modello che ha ricevuto il maggior numero di primi posti dai giudici, con 22, mentre la Citroën C5 Aircross è stata la preferita da 15 giornalisti della giuria. Il terzo modello più popolare è stata la Fiat Grande Panda, con 9 primi posti, seguita dalla Škoda Elroq con 8. La Kia EV4 è stata l'auto che ha ricevuto i punteggi più alti da due giurati, mentre nessuno di loro ha scelto la Renault 4 quest'anno, probabilmente penalizzata per essere stata l'erede delle vincitrici del 2025, la Renault 5 E-Tech, e del 2024, la Renault Scénic.