Auto e Moto d'Epoca 2024: a Bologna dal 24 al 27 ottobre. Con 14 padiglioni dedicati al passato, presente e futuro dell'automotive

Auto e Moto d'Epoca tornerà a Bologna dal 24 al 27 ottobre presso BolognaFiere con 235.000 mq di spazi espositivi distribuiti in 14 padiglioni e 4 percorsi tematici dedicati al passato al presente ed al futuro del mondo automotive. Tra le classiche si segnala la presenza del Jaguar Enthusiasts Club Italia, la sezione Italiana del più grande club di appassionati del brand nel mondo, che festeggia i suoi 40 anni. Inoltre, per la prima volta ci sarà la partecipazione del Museo Moretti Enonsolo, dedicato ai designer, carrozzieri e progettisti torinesi degli anni 50-60. A livello di auto ci saranno sia i rari esemplari da collezione che le promettenti Instant Classic e Youngtimers, in totale 7.000 auto in vendita nei 6 padiglioni e nelle 4 aree esterne.

Tra le moto, invece, spicca la presenza della Ducati 500 GP che fu guidata da Phil Read nel 1971, la moto che ha definito l'architettura 'classica' del bicilindrico Ducati ancora in uso oggi. Non mancherà una retrospettiva dedicata alla ricchissima tradizione dei costruttori di moto bolognesi. Nell'evento ci sarà la più grande offerta europea di ricambi d'epoca, con tutti i ricambi auto e automobilia riuniti nel padiglione 30, quelli delle moto nel 29, e, infine, il padiglione 28 sarà interamente dedicato al modellismo. Molti i brand che hanno già confermato la loro presenza, e tra questi Volkswagen Italia avrà uno stand interamente dedicato alla celebrazione dei 50 anni della Golf.