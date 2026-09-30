Auto e Moto d'Epoca 2026, Bologna accende la passione. Dal 22 al 25 ottobre collezionisti, operatori e appassionati

La città di Bologna si prepara a diventare ancora una volta il punto d'incontro per gli appassionati di motori d'epoca. Dal 22 al 25 ottobre, BolognaFiere ospiterà Auto e Moto d'Epoca 2026, manifestazione che riunirà collezionisti, operatori e appassionati provenienti da tutta Europa. Tra le principali novità dell'edizione ci sarà Icons of Speed, una grande esposizione dedicata alle competizioni endurance. Oltre 25 vetture ripercorreranno la storia delle gare di durata, con protagoniste come Bentley EXP Speed 8, Sauber C9, Porsche 956, Lancia LC2 e Maserati MC12 Corsa.

Il mercato resta uno dei punti centrali della manifestazione, con una presenza internazionale in crescita e nuovi operatori stranieri. Confermata anche la partecipazione di Alfa Romeo, insieme agli spazi dedicati a Motor Valley, ACI e ASI Village. Grande attenzione sarà riservata anche alle motociclette. Dopo il successo della passata edizione torna Honda Classic, mentre debutta Prestige Bikes, area dedicata alle moto provenienti da collezioni private. Confermato inoltre l'Italian Motorcycle Championship - Custom Bike Show, dedicato alle special su base storica.

Tra gli eventi speciali spicca l'European Corvette Day - Italy, in programma il 25 ottobre, con un raduno dedicato alle diverse generazioni della sportiva americana e la partecipazione del National Corvette Museum. A completare l'offerta saranno il mercato dei ricambi, il modellismo, l'automobilia e gli appuntamenti dedicati alla cultura del motorismo storico. Un programma che punta a consolidare il ruolo di Bologna come importante vetrina europea per il mondo del Classic.