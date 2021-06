Auto e Moto d’Epoca, ad ottobre torna il Salone di Padova. Ecco tutte le info sull’evento

PADOVA - Fervono i preparativi per l'edizione 2021 di Auto e Moto d’Epoca. In programma dal 21 al 24 ottobre, il Salone di Padova accoglierà all’interno della struttura fieristica numerosi partecipanti, tra cui le maggiori Case automobilistiche che hanno confermato la loro presenza. Inoltre, l’edizione 2021 si preannuncia ricca di novità, che, tra le tante, riguarderanno il Motorsport d’epoca e i restomod, la nuova tendenza nata negli ultimi anni.Il Salone dell’auto storica si svolge come da tradizione negli spazi di Fiera di Padova, con grandi novità e ben 115mila mq espositivi. L’edizione 2021 si annuncia come l’unica grande fiera europea del settore e ovviamente l’interesse è alto, anche a livello internazionale.

Tra i modelli in mostra ad Auto e Moto d’Epoca ci saranno le barchette e i “siluri” protagonisti delle categorie del motorsport della prima metà del Novecento. Presenti anche le vetture di Formula e del Mondiale Turismo, ma anche le auto rally degli Anni Sessanta e Settanta. Inoltre, particolare attenzione sarà rivolta anche al restomod, cioè quelle opere di modifica che utilizzano tecnologie moderne sui veicoli storici.

Inoltre, merita ricordare la prima partecipazione all’evento dell’ASI, l’Automotoclub Storico Italiano, che occuperà il padiglione numero 4 insieme ad altri Club federati. Confermata la presenza anche di ACI Storico, che presenterà due tematiche al centro dell’edizione 2021 del Salone di Padova: il centenario di Moto Guzzi e il Campionato Italiano Velocità Turismo. Saranno altresì numerose le iniziative dedicate e le presenze di personaggi del mondo dei motori, tra cui piloti, giornalisti ed esperti di settore. Recentemente, gli organizzatori hanno aperto la vendita dei biglietti sul sito dell’evento. Chi lo acquisterà online potrà accedere alla fiera tramite una corsia preferenziale.