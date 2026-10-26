Auto e Moto d'Epoca, la 34^ edizione guarda al futuro del motorismo storico. +30% per espositori e visitatori esteri

Si è conclusa a BolognaFiere la 43/a edizione di Auto e Moto d'Epoca, manifestazione di riferimento per il motorismo storico europeo, che ha registrato un incremento del 30% degli espositori stranieri e dei visitatori internazionali, arrivati da 34 Paesi. Tra i protagonisti anche ACI e ACI Storico, che hanno celebrato i 120 anni di Lancia esponendo modelli iconici come la Stratos Alitalia e la Fulvia Coupé HF «14» guidate da Sandro Munari, insieme alla Delta Integrale «Safari» di Miki Biasion.

Il presidente Geronimo La Russa ha evidenziato la crescita del Club ACI Storico, con un aumento dei soci di circa il 25% annuo nell'ultimo biennio, mentre il vicepresidente Giovanni Battista Tombolato ha ribadito l'importanza di preservare il patrimonio motoristico come ponte tra passato e futuro. Il programma ha incluso anche incontri culturali, un'anticipazione del centenario della 1000 Miglia previsto nel 2027 e screening cardiologici gratuiti nell'ambito del progetto «Cuori & Motori». Sul fronte commerciale, il mercato mostra buone prospettive soprattutto per vetture rare, modelli esclusivi e auto di fascia medio-alta, mentre cresce anche l'interesse per le motociclette storiche, in particolare cross, 125 e MotoGP.

La manifestazione ha inoltre confermato il proprio valore culturale ed economico: secondo ASI, il settore genera un indotto vicino ai quattro miliardi di euro l'anno. Tra le novità future spicca Padova Only Classics, in programma dal 26 al 28 febbraio 2027, dedicato ai veicoli prodotti fino al 1977. La prossima edizione di Auto e Moto d'Epoca si svolgerà dal 21 al 24 ottobre 2027.