Auto e Moto d’Epoca dopo 39 edizioni trasloca a Bologna. A Padova chiude con 18.600 espositori e quasi 3 ml di visitatori fino ad oggi

PADOVA - «Quest’anno ad Auto e Moto d’Epoca abbiamo raggiungo una qualità elevatissima» ha dichiarato Mario Carlo Baccaglini, organizzatore dell’evento andato in scena alla Fiera di Padova nei giorni scorsi. «Non c’era padiglione che non meritasse di essere visitato non uno che non abbia ospitato macchine particolari e bellissime - ha aggiunto Baccaglini - Tutti i visitatori, appassionati, professionisti e grande pubblico sono rimasti entusiasti». Dopo 39 edizioni che hanno visto la presenza di 18.600 espositori e 6200 ricambisti provenienti da 46 paesi, 84.500 vetture, 9.500 giornalisti e quasi 3milioni di visitatori, Auto e Moto d’Epoca, uno degli appuntamenti internazionali di riferimento per gli appassionati di motori, saluta Padova e per l’edizione numero 40 si prepara a sbarcare alla Fiera di Bologna.

«A Bologna potremo sviluppare nuovi settori per noi fondamentali - ha spiegato Baccaglini - avremo uno spazio per le moto paragonabile a quello delle automobili, per portare in fiera la storia e la cultura delle due ruote. Spazio anche al mondo delle corse d’ auto, settore che in questo momento richiama una grandissima attenzione. Sono sicuro - conclude Baccaglini - che a Bologna Auto e Moto d’Epoca potrà raggiungere livelli di qualità e accessibilità molto alti».