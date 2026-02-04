Auto Moto Turin Show 2026, dal 27 al 29 marzo al Lingotto Fiere la kermesse con un format nuovo e superficie espositiva record

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito. Amts - Auto Moto Turin Show annuncia le date della terza edizione, organizzata da Gl events Italia a Lingotto Fiere di Torino dal 27 al 29 marzo. Dopo il successo delle passate edizioni, che hanno confermato Torino come punto di riferimento per la community motoristica, l'evento si prepara a tornare con un format ancora più ricco, spettacolare e coinvolgente. Presentata la locandina ufficiale, che testimonia lo spirito dell'evento incentrato sullo spettacolo. «La risposta entusiasta del pubblico nel 2025 ci ha spinto a concepire una nuova edizione ancora più ambiziosa, alzando l'asticella della qualità e dell'intrattenimento» afferma Gabor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia.

«Abbiamo arricchito il format con contenuti inediti, confermando la volontà di rendere Amts un appuntamento imprescindibile nel calendario nazionale. Torino è pronta ad accogliere la passione di migliaia di visitatori con un evento di eccellenza». La grande novità del 2026 è l'espansione degli spazi e con l'apertura straordinaria dello storico Padiglione 2 del Lingotto Fiere e nuove aree tematiche verticali dedicate ai diversi mondi dell'automotive: dalle Supercar, alle auto di lusso passando per le Jdm (giapponesi), le Americane e le auto del Motorsport. La superficie espositiva totale supererà gli 80.000 metri quadrati. Grande novità con lo spettacolo internazionale di Freestyle, Bmx e all'Oval Lingotto Fiere si rinnova la partnership con Ett e torna il «Be-bETTer Show», una selezione di auto con progetti inediti e visionari svelati in esclusiva mondiale proprio durante i giorni di fiera.