Auto Moto Turin Show, al Lingotto protagoniste le classiche anni '90. Dal 27 al 29 marzo, format rinnovato che unisce esposizione e spettacolo

Torna a Torino l'Auto Moto Turin Show (AMTS), in programma dal 27 al 29 marzo al Lingotto Fiere, con un format rinnovato che unisce esposizione e spettacolo dal vivo. La terza edizione dell'evento, organizzato da GL events Italia, propone un mix di esibizioni e contenuti che spaziano dal freestyle al drifting, fino alle supercar e alle auto storiche. Tra i protagonisti c'è l'Automotoclub Storico Italiano (Asi), che nell'anno del 60° anniversario dalla fondazione partecipa con uno spazio dedicato in particolare alle nuove generazioni.

All'interno del Padiglione 3 trova spazio una selezione di coupé degli anni '90, modelli tornati di tendenza tra i giovani appassionati, tra cui Fiat Coupé, Alfa Romeo GTV e Peugeot 406, affiancati da Bmw Z3 M, Audi TT e Mazda RX-8. Lo stand Asi ospita anche una sezione dedicata alle due ruote con un omaggio al pilota torinese di motocross Emilio Ostorero, scomparso nel 2023, attraverso l'esposizione di due modelli storici della Collezione Asi Motocross Golden Era, legati ai suoi successi sportivi. La manifestazione sarà inoltre l'occasione per lanciare la seconda edizione del «Concorso Grifo d'Oro Asi 2026», rivolto a giovani designer under 30 interessati al settore dello stile automobilistico.