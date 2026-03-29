Auto Moto Turin Show, l'edizione 2026 chiude con 32.000 visitatori

Con una crescita del 20% rispetto allo scorso anno, sono stati 32.000 i visitatori che, nell'arco di tre giorni, hanno animato AMTS - Auto Moto Turin Show. Il percorso espositivo, sviluppato su 90.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor, ha accolto un flusso distribuito e continuo di pubblico. Anteprime e sorprese tra gli oltre 1.500 veicoli capaci di unire heritage e mobilità del futuro: così AMTS 2026 ha ridefinito l'esperienza del Salone al Lingotto Fiere. Vera novità di AMTS 2026, la leggendaria Lancia Stratos del 1976 ha accolto i visitatori all'ingresso del Salone. Altrettanto magnetica, l'iconica Dodge Charger HEMI del 1970, una delle quattro originali utilizzate nelle riprese del film Fast and Furious (2001) diretto da Rob Cohen, impiegata per la scena statica nel garage di Dominic Toretto. L'esemplare esposto porta con sé un curioso aneddoto cinematografico: per le riprese, l'imponente motore Hemi sovralimentato da compressore volumetrico 8.71 era solo appoggiato nel vano, senza collegamenti funzionali. In tema di stile e personalizzazione, l'area Japanese Car Meeting ha visto il debutto dei nuovi cerchi Sparco JP-R in versione Deep Concave, montati per l'occasione su due JDM.

Tra le grandi anteprime ha brillato la nuova Alpine A390, svelata da Alpine Store Torino: una sport fastback 100% elettrica, equipaggiata con architettura a tre motori e trazione integrale. Il modello inaugura una nuova fase per il marchio, combinando prestazioni elevate, design scolpito e fedeltà dichiarata al DNA sportivo anche nell'uso quotidiano. Nella sezione Special Car dedicata alle restomod, ammiratissime la Grassi 044, la Kimera EVO 038 «Aura» e un esemplare unico al mondo di Lancia 037 in livrea NordMende. Nella sezione heritage hanno spiccato le affascinanti vetture storiche esposte dal Registro Autobianchi e le iconiche coupé anni '90 dell'area ASI Giovani (Automotoclub Storico italiano) con cui l'Automotoclub ha celebrato il suo 60° anniversario.

ASI Giovani ha inoltre colto l'occasione del Salone per annunciare la seconda edizione del «Grifo d'Oro», concorso dedicato ai giovani talenti del car-design. Vehicle Valley Piemonte ha celebrato l'eccellenza della filiera regionale affiancando a icone storiche innovazioni come la hyper GT elettrica Battista Anniversario firmata Pininfarina. Grande successo anche per il Living Lab ToMove, l'iniziativa della Città di Torino che ha presentato dimostratori tecnologici a guida autonoma come la piattaforma passeggeri ADone e i rover per consegne mediche LastMed.