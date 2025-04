Auto Moto Turin Show, al Lingotto tra passato e futuro. Fino al 6 aprile Torino torna capitale della cultura motoristica

È stata inaugurata questa mattina, nel padiglione 3 di Lingotto Fiere, la seconda edizione di Amts Auto Moto Turin Show, l'evento organizzato da Gl events Italia che celebra la passione per i motori in tutte le sue forme. Fino a domenica 6 aprile Torino torna capitale della cultura motoristica con tre giorni di show spettacolari ed esposizioni tra heritage e innovazione, dalla storia dell'automotive torinese alla mobilità sostenibile. Tra auto classiche, motorsport, area tuning, due palchi per eventi e show mozzafiato, Amts si conferma un punto di riferimento per appassionati, collezionisti e professionisti del settore.

«Dopo il successo dello scorso anno siamo felici di ritrovarci qui ad Amts. Da oggi a domenica a Lingotto Fiere la cultura dell'auto incontra la passione dei collezionisti e degli amanti del design, grazie alla collaborazione con partner importanti come Aci, Asi e l'Heritage Hub di Stellantis. Saranno tre giorni di esperienza immersiva che unisce innovazione, spettacolo e cultura motoristica» spiega Gabor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia.

«La seconda edizione di Amts, dopo il successo dello scorso anno, rappresenta l'importanza della tradizione motoristica nel panorama territoriale piemontese. Il Piemonte è storicamente la culla dell'industria automobilistica italiana e deve continuare a essere protagonista nella sfida della transizione tecnologica. Eventi come Amts Torino sono essenziali per rafforzare la filiera produttiva facendo leva sulla storica passione che da sempre lega molte persone al mondo del motorsport. La Regione Piemonte conferma il proprio impegno per la valorizzazione di un settore strategico» aggiunge Claudia Porchietto, sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte «Siamo felici di tornare ad Amts.

Dopo l'edizione passata, in cui avevamo dedicato le attività alla sicurezza, anche per i più giovani, ci presentiamo con un focus completamente diverso: la Cesana-Sestriere. Questa storica gara, valida per i titoli Europeo e Italiano Velocità in Salita Autostoriche, è organizzata sin dalle origini dall'Ac Torino, che la istituì nel 1961 in occasione delle celebrazioni per i 100 anni dell'Unità d'Italia» aggiunge Maurizio Bettica dell'Automobile Club Torino.