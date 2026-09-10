Automechanika 2026, apre l'evento globale dell'aftermarket automotive. A Francoforte 4.400 espositori

Si sono aperti a Francoforte, in Germania, i battenti di Automechanika 2026, l'appuntamento globale di riferimento per l'aftermarket automotive, che quest'anno celebra la sua 28ma edizione in un clima di profonda e irreversibile trasformazione sia del settore industriale che di quello dei servizi post-vendita. Per l'evento il quartiere fieristico Messe Frankfurt accoglie oltre 4.400 espositori provenienti da più di 80 Paesi, numeri che confermano il ruolo centrale della kermesse, capace di intercettare un valore di mercato globale dei ricambi e delle riparazioni. Un settore, sottolineano gli organizzatori, che continua a espandersi, sfidando le complessità macroeconomiche. In questo scenario, l'industria italiana si posiziona nuovamente in prima linea. Con 305 espositori la delegazione tricolore è tra le più numerose e qualificate, in particolare nei segmenti delle attrezzature per officina, della componentistica e dei macchinari diagnostici avanzati.

I trend dominanti di questa edizione di di Automechanika Frankfurt 2026 riflettono una transizione ecologica e digitale ormai matura, che si traduce in quattro pilastri fondamentali, Sono l'elettrificazione, l'impiego dell'intelligenza artificiale, la digitalizzazione dei processi e le applicazioni della guida autonoma nell'ambito degli Adas. Come già avveniva da alcuni anni il focus non è più soltanto di componenti meccanici tradizionali o su singoli componenti elettronici, ma su quello che - a ragione - viene definito come un ecosistema interconnesso in cui il software e la gestione dei dati diventano prioritari.

Questo non riguarda evidentemente solo le attività dei produttori di componentistica, le reti commerciali, le organizzazioni per la formazione gli autoriparatori (oggi chiamati correttamente mecatronici) ma anche gli utenti finali, cioè gli automobilisti. Sempre più - è emerso ad Automechanika Frankfurt 2026 - occorre che tutti gli stakeholder si impegnino anche nella diffusione di una nuova cultura della manutenzione, della diagnosi - compresa quella da remoto e gestita dalla sola iA - ma anche degli aggiornamenti e delle riparazioni.

Non stupisce quindi che sul fronte delle novità tecnologiche, i riflettori siano puntati sulla diagnostica predittiva basata sull'IA e sui sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) applicati sia al comparto vetture sia a quello dei veicoli commerciali e pesanti. Grande attenzione è dedicata alle tecnologie per la riparazione e il riciclo delle batterie dei veicoli elettrici ed elettrificati, nonché alla disponibilità sul mercato di fluidi e lubrificanti di nuova generazione specificamente formulati per i motori a zero emissioni.

«Il successo continuo di Automechanika - ha commentato Detlef Braun, membro del Consiglio di Amministrazione di Messe Frankfurtdimostra come la filiera dell'aftermarket stia rispondendo con enorme resilienza e innovazione alle sfide del settore». L'evento, che proseguirà fino al 12 settembre, ha visto anche un record di candidature agli Innovation Awards, a testimonianza di una spinta tecnologica senza precedenti. La giuria internazionale ha decretato i primi classificati partendo da ben 185 candidature e 47 finalisti, distribuendoli nelle 10 categorie principali di questa edizione.