Automobile Barcelona, aperta la 43ma edizione: Da Alpine a XPeng trenta i marchi auto presenti

Si è aperto venerdì 10 maggio la 43ma edizione di Automobile Barcelona, il salone internazionale che si svolge tradizionalmente nel comprensorio espositivo del Montjuïc. Si chiuderà il 18 di maggio. Sotto il motto 'Passione per i motori, passione per Barcellona', il Salone riunisce per questa edizione una trentina di marchi automobilistici tra cui Alpine, Baltasar, BYD, Cupra, DR, Ebro, E-Miles, EVO, Ford, Honda, Hyundai, ICHX, Jaecoo, Kate, KGM, Leapmotor, Lynk&Co, MG, Mobilize, Nissan, Omoda, Renault, Seat, Silence, Sportequipe, Suzuki, Tesla, Tiger, Volvo e Xpeng. Previste una dozzina di novità assolute, tra cui la prima mondiale del suv Ebro S400 costruito proprio a Barcellona nell'area industriale di Zona Franca, e la prima europea della MG S5. Gli organizzatori ricordano che l'elenco dei modelli che si vedranno ad Automobile Barcelona per la prima volta in Spagna sono la Ford Puma Gen-E, le KGM Torres EVX e Actyon, la BYD Denza Z9 GT, la Hyundai Ioniq 9, la Renault 4 E-Tech, le Mobilize Duo e Bento, la Omoda 9 SHS e la Leapmotor C10 Reev.