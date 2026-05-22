Automotive Dealer Day 2026 chiude con un +20% di presenze tra dealer, costruttori e protagonisti della mobilità

Si è chiusa con numeri in crescita la ventiquattresima edizione di Automotive Dealer Day, appuntamento dedicato alla filiera automotive che dal 19 al 21 maggio ha riunito a Verona dealer, costruttori, operatori della mobilità e aziende del settore. L'edizione 2026 ha registrato circa 7.000 visitatori, un incremento del 20% degli espositori rispetto all'anno precedente e oltre 60 sessioni con 70 relatori internazionali. Al centro del dibattito il ruolo crescente del brand nell'attuale scenario automotive, descritto dagli organizzatori come sempre più dominato dalla cosiddetta 'economia dell'attenzione'. Secondo quanto emerso durante l'evento, la competizione non si gioca più soltanto su prodotto, prezzo o tecnologia, ma sulla capacità dei marchi di conquistare spazio nella mente dei consumatori e costruire fiducia nel tempo.

«Il problema non è quanto velocemente cambia il mercato ma quanto velocemente perdiamo significato mentre cambia il mercato - ha dichiarato Tommaso Bortolomiol, Ceo di Quintegia - e serviranno realtà che anticipano, che semplificano, che educano, che accompagnano. Perché la vendita è un episodio. La fiducia è un asset», Bortolomiol ha inoltre sottolineato come, in un contesto caratterizzato da un sovraccarico di contenuti e stimoli, il brand rappresenti «la leva critica di sopravvivenza». «Non vince chi parla di più - ha spiegato Bortolomiol - quanto piuttosto chi conquista attenzione. Vince chi dà una direzione».

Tra i temi affrontati anche l'evoluzione dei modelli distributivi, la pressione sui margini, l'ingresso di nuovi player globali e il peso crescente della geopolitica sulle strategie industriali. Forte infatti la presenza internazionale, con rappresentanti provenienti non solo dall'Europa ma anche da Stati Uniti, Canada, Brasile e Cina. Secondo Quintegia, organizzatrice dell'evento, il retail continua a mantenere un ruolo centrale nella creazione di valore all'interno dell'ecosistema automotive, nonostante la trasformazione digitale e l'evoluzione della mobilità.