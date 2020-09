Automotive Dealer Day, in 3.000 all’edizione digitale. Appuntamento all’11 maggio per l’edizione 2021

ROMA - Circa 3mila partecipanti in virtuale, oltre 30 aziende nell’area espositiva digitale e 15 case auto attive per un programma di più di 50 workshop con 100 relatori tra programma ufficiale e meeting delle aziende. Sono i numeri del 18mo Automotive Dealer Day di Quintegia, che chiude il suo debutto in digitale con un format completamente nuovo che ha saputo mantenere gli ingredienti vincenti della formula originale, al servizio del business dai contenuti al networking. Per Leonardo Buzzavo, co-founder della società trevigiana e coordinatore tematico dell’evento: «Si conclude il più grande esperimento digitale per la business community della distribuzione auto. Abbiamo esplorato un nuovo territorio e un nuovo contesto del settore auto messo a dura prova, scegliendo di muoverci sui binari dell’innovazione aperta e di fare palestra assieme a tutti i partecipanti per portare Automotive Dealer Day verso un formato ibrido e potenziato». L’appuntamento con la 19ma edizione di Automotive Dealer Day è dall’11 al 13 maggio 2021.