Autopromotec 2025, gli appuntamenti di oggi: Focus su temi economia circolare, dati, ricostruzione e presenza donne

Anche il secondo giorno di apertura di Autorpmotec a BolognaFiere, quello di giovedì 22 maggio, prevede un'agenda densa in tutti gli orari a conferma della vastità dei temi trattati e dell'ampiezza della platea a cui si rivolgono. Si inizia alle 10.00 nella Gallery 21/22 con l'incontro 'Economia Circolare, Recycle & Remanufacturing' dedicato alleesperienze europee e le prospettive italiane relative all'economia circolare nel settore automotive. Moderato da Fabio Uglietti di Quattroruote Professional, l'evento prevede nel panel sui temi europei la partecipazione di Patrick Poincelet - Mobilians e di Marcello Colledani di Apra Europe. Il panel dedicato alle prospettive per l'Italia prevede la presenza di Lorella Volpato di Ada e Elena Perrotta di Assoambiente. Seguirà una tavola rotonda sulle best practice con LKQ Europe, con Katell Plunet di Stellantis-SUSTAINera e Giuseppe Pedretti di Petronas. Sempre alle 10 l'Auditorium Futurmotive nel Centro Servizi ospiterà un evento della serie degli International Aftermarket Meeting.

Il titolo è “Cybersecurity VS Competizione Quanto sarà indipendente l'IAM in futuro?”. Le introduzioni saranno a cura di Andrea Debernardis di Anfia e Emanuele Vicentini Autopromotec. Seguirannoi momenti di analisi a cura di Martin Frommer, S&P Global Mobility e Giuseppe Faranda Cordella, Drivesec. La tavola rotonda che seguirà vedrà la partecipazione di Kim Borsting di Hella Gutmann, Christoph Schön - LKQ Europe, Massimiliano Oliveri Del Castillo - Robert Bosch, Alexander Matthey di Spread, e Maximilian Wegner - Roland Berger. Moderatore Frank Schlehuber di Clepa. Alle 14 si parlerà dell'accesso ai dati come 'Prospettiva indipendente'. La disponibilità dei dati è un tema cruciale per l'evoluzione del mercato e la competitività degli operatori indipendenti. Nel convegno verranno esplora D e RMI, alla luce delle politiche europee e internazionali, dei nuovi modelli di business e dello stato dell'integrazione digitale nel settore. L'evento sarà moderato da Fabio Orecchini, professore presso Università degli Studi Guglielmo Marconi, direttore dell'Osservatorio auto e mobilità presso Luiss Business School. Sul palco i keynote speech di Marcus Sacré ed Elisabeth Macher - Osborne Clarke ('L'applicazione del diritto di accesso ai dati OBD e RMI') e a seguire Alessandro Salimbeni - senior policy Advisor Figiefa ('Aggiornamenti sulle istanze dei fornitori di servizi indipendenti e sull'evoluzione della legislazione dell'Unione Europea'). Interverrà anche Leon Andriessen presidente di Egea ('Fatti & cifre nel mercato UE') e Bill Hanvey presidente Auto Care ('Fatti & cifre nel mercato Usa').

La tavola rotonda “Gli hub digitali per la catena del valore dell'automobile' vedrà invece gli interventi di Riccardo Giovannotti segretario generale Gaso, Frank Beaujean direttore generale Workshop-Net powered by Egea. Ci saranno anche Roberto Nicolini di Nexion, Igino De Lotto di Texa, Andrea Cantadori di Mahle e Vito Michele Scupola di Hella che discuteranno di valore strategico dei dati, efficienza operativa, interoperabilità, tutele legate alla proprietà intellettuale e nuove opportunità di collaborazione. Le considerazioni conclusive saranno di Stefano Bonaccini, deputato al Parlamento Europeo. Sempre alle 14, - ma nella Gallery 21/22, è prevista la conferenza sul futuro della ricostruzione e del riciclo dei pneumatici organizzato da Retreading Business, Tyre & Rubber Recicling e Valebridge Media Services, con il supporto di Autopromotec. Il convegno sarà presentato e moderato da David Wilson di Retreading Business, e vedrà gli interventi di Vittorio Marangoni di TRM - Marangoni, di Stefan Mayrhofer, di Frederico Schmidt di Vipal, di Michael Schwämmlein di Bipaver per la sessione sulla ricostruzione. A seguire gli interventi di Schwämmlein, di Anna-Maria Guth di AzuR, Giampaolo e Flavia Malatesta di MAE, di Giuseppina Carnimeo di Ecopneus e di Arthur Wagner di Regom per la sessione sul recupero e riciclo dei pneumatici.

Sempre alla Gallery 21/22 ma alle 16.30 l'incontro WAW! Women in the Autopromotec World che esplora l'impatto positivo e il valore strategico che può avere la rimozione del pregiudizio di genere in azienda, offrendo un'occasione di networking, testimonianze dirette e un microfono aperto per raccontare storie di successo. Un'occasione per ispirare nuove generazioni e costruire un futuro più inclusivo e innovativo per l'industria della mobilità. Moderato dalla giornalista del Tg2 Motori Maria Leitner, vedrà la presenza di Paola Zaccheroni di Autopromotec. A seguire sul palco le testimonianze di Stacey Miller di Auto Care, di Francesca Soardi dell' Unione Servizi alla comunità CNA e i pitch di Maria Conti di Maserati Corse, di Francesca Paoli, di Dino Paoli, di Marzia Castellani di LKQ-RHIAG, di Elena Spelta de La Gomma Viola, di Monica Zanetti della Scuderia Belle Époque e infine di Alba Menozzi di Bologna Gomme.