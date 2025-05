Autopromotec 2025, si apre edizione record che guarda al futuro. È la più importante fiera internazionale dell'aftermarket auto

Apre i battenti oggi a BolognaFiere Autopromotec 2025, la 30ma edizione della più importante manifestazione internazionale specializzata nell'aftermarket automobilistico. Un traguardo che coincide con i 60 anni di vita di questa fiera biennale, e che vengono celebrati con un'edizione da record assoluto: tutti i padiglioni e le aree esterne - ricordano gli organizzatori - sono sold out, con la presenza di oltre 1.500 espositori. Saranno ad Autopromotec aziende e operatori provenienti da provenienti da oltre 50 Paesi. Autopromotec si conferma così un evento fieristico dalle radici solide, ed ora però con lo sguardo rivolto al futuro. Nata nel 1965 come mostra delle attrezzature per officina, oggi rappresenta l'intera filiera della manutenzione del veicolo: un settore che in Italia ha saputo resistere e crescere anche nei momenti di crisi, muovendosi spesso in controtendenza rispetto al mercato degli autoveicoli nuovi.

«Ogni volta che facciamo un tagliando, cambiamo le gomme, facciamo controllare i freni o semplicemente laviamo la nostra auto - sottolinea Renzo Servadei, amministratore delegato Autopromotec - entriamo in contatto con il mondo dell'aftermarket: un ecosistema fatto di migliaia di aziende, professionisti e tecnologie». «L'Italia eccelle in questo ambito con un'industria delle attrezzature altamente specializzata, apprezzata a livello internazionale per la qualità costruttiva, per la ricerca tecnologica e per la capacità di innovazione». Quest'anno più che mai Autopromotec si conferma un vero e proprio hub globale per il futuro dell'aftermarket, con un programma eventi senza precedenti, con conferenze, tavole rotonde e talk internazionali. Con spazi dedica una start-up, innovazione e sostenibilità ed anche con aree tematiche focalizzate su digitalizzazione, elettrificazione, guida autonoma e nuovi modelli di mobilità. Gli espostori abbracciano con i loro prodotti, con i loro servizi e la loro innovazione tutte le anime dell'aftermarket, con aree dedicate ad attrezzature per officina, carrozzeria, gommisti; componenti e ricambi; diagnostica ed elettronica; pneumatici e sistemi di gonfiaggio; carwash, detailing e cura del veicolo; servizi digitali, software e soluzioni per la gestione dell'officina; formazione e aggiornamento tecnico-professionale.

«Autopromotec 2025 - conclude Servadei - è vetrina, laboratorio, incubatore e mercato per un settore strategico, che accompagna ogni giorno la mobilità di milioni di persone. La manutenzione è sicurezza, economia circolare e innovazione e il futuro parte da chi sa guardare lontano». Da domani a sabato Autopromotec sarà aperto al pubblico dalle 9 alle 18. L'ingresso è gratuito ma richiede una registrazione su www.autopromotec.com per poi scaricare il biglietto online. Prevista una navetta gratuita dalla stazione centrale di Bologna per tutta la durata della manifestazione. Elenco espositori, mappa dei padiglioni e calendario degli eventi sono disponibili sul sito ufficiale.