Autopromotec, al via la rassegna globale dell'aftermarket automobilistico. A Bologna fino al 25 maggio la 30^ edizione

L'appuntamento per Autopromotec, la rassegna internazionale specializzata nelle attrezzature e nell'aftermarket automobilistico, è a Bologna per il prossimo 21 maggio quando l'evento fieristico si aprirà con una doppia ricorrenza, visto che si tratta della 30ma edizione e che si festeggia il 60mo anniversario dalla nascita (l'evento è biennale). Autopromotec rappresenta oggi non solo un punto di incontro per produttori, distributori, fornitori di servizi e tecnici dell'autoriparazione, ma anche un osservatorio privilegiato per cogliere in anteprima i trend e le tecnologie che stanno trasformando il mondo della mobilità. Con un'impostazione sempre più orientata al futuro, Autopromotec si distingue per l'elevata qualità espositiva, l'ampiezza dell'offerta merceologica, la spinta all'internazionalizzazione e il suo ricco calendario di eventi formativi e convegnistici.

«La trentesima edizione di Autopromotec vuole farsi portavoce e spazio di dibattito per tutte le tematiche che sono di estrema attualità ed importanza per l'aftermarket automotive - ha commentato Renzo Servadei, ceo di Autopromotec - Sostenibilità, made in Italy, intelligenza artificiale e connettività sono i temi cruciali per gli automobilisti e per tutto il settore che verranno ampiamente sviluppati, dibattuti, mentre le aziende potranno mettere in vetrina le loro eccellenze». Autopromotec è anche un luogo di cultura industriale, dove il know-how del Made in Italy incontra l'innovazione globale, in un contesto che favorisce il dialogo tra aziende, associazioni, istituzioni e media. Per il 2025 Autopromotec conferma la sua dimensione globale con oltre 1.500 espositori, più di 165mila metri quadri di superficie espositiva, 15 padiglioni occupati e 7 aree esterne dedicate Gli organizzatori attendono visitatori provenienti da oltre 45 Paesi mentre fra gli espositori il 44% è straniero. Oltre 180 eventi suddivisi tra istituzionali, hosting, sessioni tecniche e demo e mostre tematiche completeranno la rassegna che si chiude il 25 maggio. L'ampio programma di convegni e incontri - dedicati a contenuti tecnici, istituzionali e strategici spaziando dalla sostenibilità all'innovazione tecnologica, dalla formazione all'IA - prevede la partecipazione di relatori internazionali, associazioni e istituzioni (gli appuntamenti si svolgeranno in italiano e inglese).

Il programma completo è disponibile su: www.autopromotec.com. Di spicco anche le due mostre '60 anni di Autopromotec' e 'Sostenibilità' quest'ultima organizzata da Anfia. Il primo evento, che celebra la storia della fiera dal 1965 a oggi, ripercorre la tappe fondamentali attraverso fotografie d'archivio, oggetti simbolo, grafiche e testimonianze d'epoca. Un racconto, sottolineano gli organizzatori, che è dedicato all'evoluzione dell'aftermarket, dei protagonisti della filiera e della stessa manifestazione, oggi punto di riferimento internazionale. 'Sostenibilità' è invece una mostra immersiva progettata da Anfia per raccontare in modo chiaro, coinvolgente e scientifico l'impegno del settore automobilistico verso la transizione ecologica. Pannelli, video e materiali d'ogni tipo illustreranno i principi dell'economia circolare applicati all'automotive, parlando della rigenerazione dei componenti, del riciclo delle materie prime, dell'ottimizzazione dei cicli produttivi e della riduzione dell'impronta della CO2. All'evento di Bologna si accede gratuitamente previa registrazione online su autopromotec.com. Su App Store e Google Play è disponibile anche l'App per il visitatore che include: mappa interattiva, programma eventi e catalogo espositori.