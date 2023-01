Avenger trionfa, Jeep è Auto dell'Anno 2023. La prima full electric del brand conquista la 60^ edizione. Precede ID. Buzz e Ariya

Ha vinto la più piccola di tutte. Con i suoi appena 4,08 metri di lunghezza la Jeep Avenger è stata eletta Auto dell’Anno 2023. Ha battuto le altre sei finaliste di quest’anno nella votazione decisiva, svoltasi in Belgio in occasione del Motor Show di Bruxelles conquistando il prestigioso premio internazionale. L’Auto dell’Anno (The Car of The Year nella definizione inglese) è considerato il riconoscimento più autorevole in Europa nel mondo dell’industria automobilistica. Viene assegnato ogni anno da una giuria di 57 giornalisti europei specializzati alla migliore auto nuova lanciata sul mercato. I giurati, dopo aver provato a lungo le vetture candidate, nel votare tengono conto di numerosi fattori come l’originalità del design, i contenuti hi-tech, le caratteristiche eco-ambientali ma soprattutto tengono in considerazione il rapporto qualità/prezzo di ogni auto.

La Jeep Avenger vincitrice è un piccolo Suv urbano a propulsione elettrica: ha un motore da 156 cavalli, trazione anteriore e una batteria da 54 kWh che può garantire un’autonomia dichiarata fino a 400 km nel ciclo WLTP. A dispetto del marchio tipicamente americano, la Avenger è la prima Jeep completamente europea. È stata disegnata in Italia, progettata interamente in Europa su misura per le esigenze dell’automobilista europeo e viene costruita a Tichy, in Polonia; nella fabbrica dove si assemblava anche la Fiat 500. La vittoria della Jeep è stata nettissima. Il meccanismo della votazione prevede che ogni giornalista-giurato abbia un pacchetto di 25 voti da assegnare ad ogni auto secondo certe regole: il voto zero è ammesso ma non si può dare un voto superiore a 10 alla migliore. Inoltre va tenuto conto del fatto che i giornalisti-giurati sono di differenti paesi europei e culturalmente attribuiscono importanza diversa ai vari aspetti di un’automobile.

L’auto che riesce a collezionare molti punti un po’ ovunque significa che possiede contenuti di indubbio valore. Della giuria di The Car of The Year, come detto, fanno parte 57 giornalisti di 22 paesi, tra cui 6 italiani. Al termine della votazione la Jeep Avenger ha raccolto 328 punti complessivi. Il punteggio più alto da otto anni a questa parte. Ha staccato di ben 87 voti la seconda classificata, la Volkswagen ID. Buzz (241 voti), il minivan tedesco che ripropone in forma moderna il concetto del leggendario VW Bulli anni ‘70. Al terzo posto (211 voti) si è piazzata la Nissan Ariya, il crossover taglia media del marchio giapponese dal design avveniristico, staccato di 118 punti dalla vincitrice.



Seguono nell’ordine Kia Niro (200 voti), Renault Austral (163 voti), Peugeot 408 (149 voti) e infine la Toyota bZ4x (133 voti) con la sua gemella Subaru Solterra. Per la seconda volta consecutiva nella storia quindi tre auto elettriche hanno monopolizzato l’intero podio, a dimostrazione che la propulsione a batteria sia considerata un requisito ormai imprescindibile per l’automobile dell’immediato futuro. La Jeep Avenger peraltro è l’unica delle prime tre sul podio ad essere venduta anche con motore tradizionale termico, un 1.2 tre cilindri da 100 cavalli, ma soltanto in Italia e Spagna. La Avenger ha dominato fin dagli spogli iniziali. Ben 21 dei 57 votanti le hanno assegnato il punteggio più elevato e 4 giurati le hanno dato il massimo voto: 10 (in Gran Bretagna, Slovenia e Germania). L’unica che le ha tenuto parzialmente testa è stata la Volkswagen ID.Buzz, la più votata da 16 giurati, che ha ottenuto tre 10 (in Svezia e GB) ma anche uno zero. Fra gli altri modelli in lizza, sette volte è stata votata prima la Renault Austral, sei volte la Kia Niro, appena tre volte la Nissan Ariya.

Facendo il conto a livello di nazioni, il trionfo di Jeep appare ancora più netto: ben 10 dei 22 paesi votanti l’hanno messa al primo posto: fra questi Austria, Germania, Ungheria, Italia, Svizzera, Polonia, Turchia. Il doppio di quelli che hanno votato al top la VW ID Buzz: Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e Irlanda. I paesi dove poi la Jeep ha raccolto più voti in assoluto sono Gran Bretagna (48 voti), Italia (40 voti) e Germania (38 punti) dove la Jeep ha addirittura battuto di un punto la ID.Buzz che giocava in casa. In Italia il maggior numero di voti è andato alla Jeep Avenger (40 voti in totale) ma al secondo posto è finita la Renault Austral con 23 voti davanti alla Nissan Ariya con 22 preferenze e alla Kia Niro con 21 voti. Soltanto ultima, con 14 voti appena, la Volkswagen ID. Buzz, che a livello europeo è invece finita al secondo posto. A dimostrazione di quanto i giudizi dei giurati di paesi diversi siano a volte discordanti fra loro. Solo la Jeep Avenger ha messo tutti d’accordo.