Ayrton Senna, chiusura con il “pienone” per la mostra sul campione brasiliano al Mauto. È stata vista da 225mila visitatori

Chiude con il tutto esaurito nel weekend del Ponte di Ognissanti, ultimo fine settimana utile per le visite, la mostra Ayrton Senna Forever, inaugurata al Mauto di Torino lo scorso 23 aprile. Ben 9.855 visitatori sono entrati dal 31 ottobre al 3 novembre, con un picco di presenze il 2 novembre a quota 3.993 e oltre 500 appassionati che sono riusciti a prenotare il loro posto per assistere alla proiezione in diretta su maxischermo del GP del Brasile, evento di chiusura della mostra più vista di sempre al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. Complessivamente l'esposizione ha registrato, dal giorno dell'apertura, un totale di 227.118 presenze, provenienti da 98 differenti Paesi. «Nel giorno del Gran Premio di F1 di Interlagos, Brasile, concludiamo la grande mostra con la quale il Auto ha voluto ricordare con profonda passione, insieme a più di 225.000 visitatori, provenienti da 98 paesi, la straordinaria figura di Ayrton Senna - ha sottolineato Benedetto Camerana, presidente Mauto -. Per la chiusura abbiamo presentato anche i ritratti fotografici che Monty Shadow aveva ripreso di Ayrton nella sua vita privata.

La mostra si conclude, ma resta il bellissimo catalogo Skira, curato, come la mostra, da Carlo Cavicchi. Nel frattempo, il Auto è protagonista a Londra della Veteran Run London to Brighton organizzata dal 1896 dal Royal Automobile Club, con la Fiat 130 HP, l'auto da corsa che negli anni 1904-1907 vinceva gare in tutta Europa: questa coincidenza testimonia come il motorismo sportivo di sempre sia un valore fondamentale del Dna del Museo». Nel fine settimana dedicato all'arte contemporanea, successo anche per la mostra dell'artista Cristian Chironi - Torino Stop - e per la performance che lo ha visto impegnato alla guida della Fiat 127 Camaleonte: l'artista ha accolto a bordo della vettura protagonista del suo progetto espositivo 4 passeggeri per volta, realizzando 6 viaggi al giorno nei 4 giorni del Ponte - dal 31 ottobre al 3 novembre - e conducendo i suoi ospiti alla scoperta del quartiere Lingotto in un'esperienza condivisa che ha trasformato l'abitacolo della Camaleonte in uno spazio di dialogo e confronto.

Nella ricorrenza dei trent'anni della scomparsa di Ayrton Senna, il Museo Nazionale dell'Automobile ha dedicato al pilota brasiliano la più grande e completa mostra mai realizzata: in esposizione le auto più significative della sua carriera, dalla prima Formula Ford all'ultima Williams, corredate da documenti, pubblicazioni e memorabilia: tra questi, la più completa raccolta delle tute da corsa e dei caschi del pilota e la più ampia selezione di tutte le pubblicazioni uscite, nel mondo, su Ayrton Senna.