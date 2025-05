Biker Fest International 2025, una festa a 2 e 4 ruote all'insegna della passione per i motori andata in scena a Lignano

E' stata una festa all'insegna della passione per i motori, quella andata in scena lo scorso fine settimana a Lignano Sabbiadoro per la 39ª Biker Fest International. La manifestazione si è svolta tra premiazioni del Custom Bike Show e del contest 50cc Fever Fest dedicato alle scuole, la grande parata della U.S. Car Reunion, la Distinguished Gentleman's Ride e una giornata di demo ride. Il pubblico ha superato le 240.000 presenze del 2024, mentre la sfilata delle auto americane della U.S. Car Reunionha ha offerto un colpo d'occhio con oltre cinquecento tra muscle car, pick up, truck, classiche e custom d'Oltreoceano che hanno percorso le strade di Lignano Sabbiadoro.

Organizzato della rivista specializzata Cruisin' Magazinee dell'Old School Garage Club di Pordenone, il raduno si e trasformato in un evento nell'evento, tra quattro e due ruote, con oltre cinquecento vetture giunte da tutta l'Italia e diversi paesi europei. In concomitanza si e tenuta la ormai tradizionale parata del Distinguished Gentleman's Ride, il benefit internazionale dei motociclisti in abito elegante, in contemporanea con altre 54 citta e localita italiane. Il momento piu atteso dagli appassionati e stata la consegna dei premi del Custom Bike Show più longevo d'Europa e unica tappa italiana dell'AMD World Championship of Custom Bike Building. I premi sono andati alle migliori creazioni in gara e a vincere l'ambìto Best in Show dell'Italian Motorcycle Championship (IMC) è stata l'officina varesina Mannaia.