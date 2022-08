Caravan Salon Düsseldorf, le aziende italiane in vetrina nell'edizione dei record, già 70.000 visitatori in due giorni

DÜSSELDORF – Sono una cinquantina le aziende italiane che cercano visibilità (e trovano clienti) al Caravan Salon Düsseldorf (27 agosto - 4 settembre), la più grande fiera del settore. Nel solo primo fine settimana i visitatori sono stati 70.000, un terzo dei 200.000 ipotizzati dagli organizzatori per l'evento dei record: mai una superficie espositiva così ampia (250.000 mq) e mai così tanti espositori (736, per la prima volta sopra quota 700). «Il nuovo lusso è l'aria aperta», profetizza il direttore del salone, Erhard Wienkamp.

Due marchi italiani, Fiat Professional e Iveco, figurano nell'elenco degli espositori, ma il primo attraverso la filiale tedesca Fca del gruppo Stellantis, e il secondo attraverso la controllata che ha sede in Germania. A livello regionale, con 16 espositori, la Toscana è la realtà con i maggior numero di imprese rappresentate: Baldacci Srl, Ponsacco (Pisa), Bartolacci Design Srl, Rignano Sull'Arno (Firenze), Fap Srl, Firenze, GiottiLine Company Spa, Colle di Val d'Elsa (Siena), Gruppo Sigel Italia Srl, Empoli, Certaldo (Firenze), Ideatermica Srl, Montemurlo (Prato), Komplast Srl, Lucignano (Arezzo), Laika Caravans Spa, San Casciano Val di Pesa (Firenze), Roller Team, San Gimignano (Siena), Solera-Thermoform Group Spa, Fucecchio (Firenze), Tecnoled Srl, Reggello (Firenze) e Miller - Sea Spa, Mobilvetta, Palomar Srl, Rimor - Luano Camp Srl e Xgo - Luano Camp Srl tutte di Poggibonsi (Siena).

Anche l'Emilia Romagna è in doppia cifra (14) con la Ama Composites Srl e la Dgn Srl di Campogalliano (Modena) e la Scalabros Srl e la Tecnoform Spa di Valsamoggia (Bologna) e poi Amplo Srl, Carpi (Modena), Indel B Spa, Sant'Agata Feltria (Rimini), Lapi Plast Srl, Barco di Bibbiano (Reggio Emilia), Nobilpan Spa, Sorbolo Mezzani (Parma), Nrf Srl, Bologna, Nuova Mapa Srl, Altedo (Bologna), Paola Minguzzi, Ravenna, Sr Mecatronic, Alto Reno Terme (Bologna), Vetroresina Spa, Masi San Giacomo (Ferrare) e Zadi Spa, Carpi (Modena). Gli espositori che arrivano dalla Lombardia sono 9: Autohome, Rivarolo Mantovano (Mantova), Dimatec Spa, Guanzate (Como), Brianza Plastica Spa, Carate Brianza (Monza), Fiamma Spa, Cardano al Campo (Varese), Filippi 1971 Srl, Berbenno (Bergamo), Ges International Srl, Sesto San Giovanni (Milano), Moscatelli Srl, Milano, Ofolux Srl, Brunello (Varese, Sguinzi Pietro Spa, Gaggiano (Milano), Ship-Car Srl, Gavardo (Brescia).

Ci sono poi altre 5 regioni rappresentate. Il Trentino Alto Adige è presente con tre aziende (la trentina Al-Ko Vehicle Technology Electronics Srl e le altoatesine Brunner Srl e Associazione dei gestori di campeggi) così come il Veneto (Atlantis Srl di Pescantina, Can Srl Airxcel Europe di Bassano Del Grappa e Trabuioinnovazioni di Casale sul Sile), mentre Lazio, Marche e Veneto con due. Si tratta delle Cta Srl e Sky up Srl, Pomezia (Roma), delle Castagnari Srl, Recanati (Macerata) e Vitrifrigo Srl, Vallefoglia (Pesaro Urbino). Infine il Piemonte, da dove arriva la Esi Italia Srl di Leini (Torino).