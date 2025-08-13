BMW celebra il mezzo secolo di Art Cars al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach

Arte e mondo automotive da circa 50 anni convivono nelle Bmw Art Cars, autentiche opere d'arte in movimento che, in occasione del 74° Concours d'Elegance di Pebble Beach, saranno presenti all'evento con due esemplari della collezione della casa dell'elica. Nello specifico, si tratta della Art Car n. 20 dell'artista newyorkese Julie Mehretu che, per la prima volta sarà esposta in Nord America, e dalla Art Car n. 5 realizzata dall'estro di Andy Warhol. Con questi due modelli si celebra il 50° anniversario della collezione Bmw Art Car e l'ingresso ufficiale del brand negli Stati Uniti avvenuto 50 anni fa. La M1 Gruppo 4, vestita con la livrea realizzata da Andy Warhol nel 1979 arrivò seconda nella sua categoria nella 24 Ore di Le Mans, guidata da Manfred Winkelhock che l'ha condivisa nella competizione con Poulain e Marcel Mignot.

Anche la M Hybrid V8 su cui un dipinto è stato trasposto nella carrozzeria tramite mappatura 3D, ad opera di Julie Mehretu, ha corso nella 24 Ore di Le Mans nel 2024 nella categoria Hypercar. «Siamo assolutamente entusiasti di poter presentare due Bmw Art Car al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach in occasione del 50° anniversario dell'iniziativa Bmw Art Car - ha dichiarato Tom Plucinsky, responsabile di Bmw Classic USA - non abbiamo dubbi che gli splendidi panorami di Pebble Beach faranno da sfondo a queste due opere d'arte di Andy Warhol e Julie Mehretu».